Sassuolo-Salernitana 2-2

La Salernitana, squadra ormai con un piede e mezzo abbondante in Serie B, strappa un pareggio che per il Sassuolo equivale ad una sconfitta. All’intervallo, i neroverdi sono in vantaggio di due gol, ma il punto del definitivo pareggio granata arriva beffardo al secondo minuto di recupero. Se a Pinamonti viene annullato il vantaggio (offside di Defrel), Laurienté lo trova, andando a segno dopo quasi 200 giorni, e Bayrami lo imita. Tutto facile, sembrava, ma ad inizio ripresa Candreva accorcia su rigore (fallo di Doig su Pierozzi). E nel recupero, quando ormai il Sassuolo pareva avere la vittoria in pugno, ecco il clamoroso epilogo: Zanoli per Maggiore, destro vincente, 2-2. Con tanto di polemiche per un fallo a inizio azione, piuttosto evidente, non fischiato a Pirola su Defrel. E emiliani che, clamorosamente, non escono dalla zona retrocessione..

Milan-Lecce 3-0

Ampiamente nei pronostici la vittoria dei rossoneri contro il sempre più pericolante Lecce, già sotto di due gol nel primo tempo e in inferiorità numerica per l’intera ripresa. Milan che lancia un messaggio alla Roma, in attesa di giovedì a San Siro per l’andata dei quarti di Europa League. Gli uomini di Pioli collezionano il quinto successo consecutivo con una prova molto incoraggiante. Dominio nel primo tempo: Pulisic e Giroud indirizzano la gara, l’espulsione di Krstovic al 45′ affonda definitivamente la truppa di Gotti. Leao completa l’opera nella ripresa. Pioli a +9 sulla Juve, nella flebile speranza di qualche buona notizia lunedì sera da Udine, dove l’Inter cercherà ovviamente di fare tutto il possibile per negargliela.

Roma-Lazio 1-0

La Roma si aggiudica il derby superando i rivali concittadini, sugli sviluppi di un corner calciato da Dybala. Mancini sbuca dal nulla e, quasi solitario a centro area, stacca di testa battendo Mandas sulla sua destra. Un’incornata precisa, cinica, letale, sulla pennellata da corner di Dybala, che però, a parte questo assist, fatica a inventare e ad accendersi tra le linee. La sfortuna azzoppa poi El Shaarawy, che stampa sul palo un’enorme occasione per il raddoppio al 54′. Alla Roma basta questo, a tre minuti dall’intervallo, per intascare il primo derby della stagione, dopo il pallido 0-0 dell’andata e il ko nei quarti di finale di coppa Italia. I giallorossi salgono a quota 55 in classifica e sono ora a -2 dal Bologna e dal quarto posto.

Empoli-Torino 3-2

Dopo 4 ko di fila per 1-0, l’Empoli torna al successo realizzando tre reti ad una delle difese più arcigne del campionato, quella del Torino. Al Castellani finisce al fotofinish una sfida tutta matta: Zapata la raddrizza di testa due volte dopo le reti di Cambiaghi e Cancellieri. Ma la seconda rete al 91′ del colombiano viene vanificata dall’acuto dell’ex Niang al 94′. Balzo salvezza importantissimo di Nicola, che stacca Sassuolo e Frosinone e sale a 28 punti superando almeno momentaneamente anche Cagliari e Verona, entrambe a 27. Occasione gettata alle ortiche, in ottica europea, per i granata di Juric, che restano al nono posto a quota 44.

