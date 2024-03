I racconti di Capitan U 1947: Sapienza e Pioltello, quante menzogne … il nostro mondo è un altro.

Siamo in campagna elettorale. Si avvicinano le Elezioni europee e fino ad allora, saremo bombardati da slogan, promesse e menzogne. Di queste ultime voglio trattare oggi, perché sono per me fra le colpe più abominevoli attribuibili ad ogni essere umano. Nella foto in alto è rappresentata l’ultima bolgia dell’ottavo cerchio dell’Inferno di Dante, dove sono puniti con orrende pene i falsari che in vita, per denaro e ambizione, falsificarono di tutto … cose, persone e parole. Basta con le falsità, le menzogne non ci appartengono, il nostro mondo è un altro!

Il Politically Correct, virus originario delle grandi menzogne, sta uccidendo ogni merito di ogni singolo individuo nella sua libertà di pensiero e scelta. Lunedi sera, nel programma di Quarta Repubblica, le mie orecchie e i miei occhi hanno seguito l’improponibile. Angelo d’Orsi e Francesca Vecchioni che, pur nelle loro rispettabili convinzioni, giustificavano il diritto di una scuola, quella di Pioltello, a dispetto di quanto riportato nella nostra Costituzione, di stabilire un giorno di festa per la fine del Ramadan … una soluzione ritenuta da loro logica, civile e di “inclusione”, per permettere al 40% degli alunni della scuola di poter festeggiare senza perdere un giorno di lezioni. E l’altro 60%? A festeggiare i ragazzi un giorno di vacanza in più, mercoledì 10 aprile, con molti genitori, però, per una decisione di “esclusione”, costretti ad organizzarsi per accudire i propri figli in un giorno feriale. Inutilmente Hoara Borselli cercava, non avvenendo ciò per altre religioni, di spiegare che il nostro era l’ennesimo atto di sottomissione dopo aver cambiato nome alla festa di Natale, eliminato crocifissi dalle aule e coperte le nudità di opere d’arte nei Musei Capitolini. Ma d’Orsi e Vecchioni sostenevano con forza le loro tesi con sguardi di superiorità accompagnati da sorrisetti e frasi del tipo “retrogradi che non vogliono accettare il futuro e i suoi cambiamenti”.

In soccorso di Hoara è intervenuto Spartaco Pupo, studioso di David Hume, del quale ha tradotto tutti gli scritti politici, ed insegnante di Storia delle dottrine politiche all’Università della Calabria. Nel titolo del suo libro, e nel termine Oicofobia, è racchiuso il suo pensiero: oltre che a sottometterci stiamo ripudiando la nostra Storia, la nostra identità, che non significa essere razzisti, se non contro noi stessi.

Al virus del Politicamente Corretto, che trova le sue vittime primarie nelle Università più famose, attribuisco l’origine del nostro decadimento: il suo pensiero unico ed esclusivo di qualsiasi altro, anche questo, contro la nostra Costituzione. In essa è sancita la sacrosanta libertà di ognuno di potersi esprimere liberamente, per cui siamo costretti ad accettare il “bagno per tutti i generi” (All Gender Restroom) all’Università Bocconi di Milano, l’impedimento al giornalista David Parenzo e al direttore di Repubblica Maurizio Molinari di parlare all’Università Sapienza di Roma in quanto Ebrei. Quindi, fascisti e razzisti … assurdo! Ma questo è il mondo che vogliamo?!?

Cieli senza stelle i giorni miei, vivevo a modo mio,

senza sapere come mai giravo il mondo.

Poi sulla strada mia un raggio di poesia,

per caso io ti ritrovai di fianco …

E diventi l’erba, se lo vuoi, diventi il mare e poi

di nuovo terra agli occhi miei, dove riposare.

Nel nostro mondo ormai, noi due soltanto e poi

ancora noi‚ di nuovo noi e il mondo …

Mi guiderai dove io non sono stato mai, finché tu lo vorrai,

così ti seguirò nel nostro mondo …

E diventi l’erba‚ se lo vuoi diventi il mare e poi

di nuovo terra agli occhi miei dove riposare,

nel nostro mondo ormai, noi due soltanto e poi

ancora noi‚ di nuovo noi e il mondo …

Mi guiderai dove io non sono stato mai

finché tu lo vorrai, così ti seguirò …

Mi guiderai dove io non sono stato mai

finché tu lo vorrai, così ti seguirò …

Era il 1977, quando tratto dall’album Giro di Do, una canzone per ogni innamorato, pubblicavo “Nel nostro mondo”, una canzone, con il testo scritto da Alberto Salerno, nella quale auspicavo un mondo migliore da condividere con la persona amata in una collettività serena e in armonia coesa, un mondo ricercato nei sogni ma non impossibile da riscontrare nella realtà. Il mondo che ci è dovuto, non quello delle menzogne e delle imposizioni ideologiche che impediscono di pensare e di esprimersi.

Il governo attuale, quello votato dalla maggioranza dei cittadini, ha ora il dovere di venire in loro soccorso, specialmente di quelli non ancora completamente rassegnati: nel nostro mondo c’è posto per tutti in un rapporto paritario, inclusivo e senza esclusioni, fatto di ordine, chiarezza, armonia … amore.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)