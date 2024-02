Palazzo dei Giureconsulti “ELOGIO DELLA MANO” Lectio magistralis di Ornella Selvafolta

L’architettura e i mestieri dell’arte tra Otto e Novecento.| Venerdì 1° marzo ore 16.30

L’architettura e i mestieri dell’arte tra Otto e Novecento L’intervento si concentrerà sul ruolo degli artisti decoratori, pittori e architetti operativi a Milano e in Lombardia tra Ottocento e Novecento. Venerdì 1° marzo, alle ore 16.30, la Sala Colonne del Palazzo dei Giureconsulti (via Mercanti) ospita la Lectio magistralis di Ornella Selvafolta, ordinario di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano, dal titolo Elogio della mano. L’appuntamento inaugura il calendario d’iniziative appositamente studiate per celebrare i 170 anni di vita dalla fondazione di Gasparoli s.r.l., azienda leader nel restauro, conservazione e manutenzione dell’edilizia storica e monumentale che, dal 1854, è sinonimo di eccellenza nel campo della cura del patrimonio architettonico italiano. La prof. Ornella Selvafolta evidenzierà il ruolo degli artigiani, degli artefici e delle varie maestranze che sono intervenuti nella realizzazione delle architetture: pittori e imbiancatori, stuccatori e cultori, tagliapietre e decoratori in cotto, carpentieri e vetrai, e tutti i variegati mestieri della decorazione architettonica. Spesso trascurati dalla storiografia, questi artigiani hanno fortemente contribuito con il sapere, l’esperienza, i gesti e il ‘saper fare’, a dar vita alla qualificazione degli edifici, alla precisazione stilistica, persino alla riconoscibilità del progettista e della sua cifra espressiva. Particolarmente significativo è il panorama lombardo dove questi temi incontrano un terreno fertile di elaborazione e concretezza nei numerosi cantieri che riguardano “il nuovo e l’antico”, l’architettura moderna e

il restauro e che, tra Otto e Novecento, corrispondono a un “mondo” di rinnovate applicazioni decorative in base all’evoluzione degli stili e del gusto come ai perfezionamenti delle tecniche. La conferenza si sofferma su questi aspetti, mettendo in risalto alcuni temi culturali più generali sottesi alle arti e mestieri del periodo, analizzando casi di singoli artefici autori di importanti interventi decorativi e assurti a grande fama, evidenziando esempi di accertate e significative collaborazioni (a volte veri e propri sodalizi) tra artigiani e architetti, o, anche, riflettendo sul tema delle maestranze nel loro insieme e della miriade di operatori di cui restano solo deboli tracce, ma che, nell’insieme, restituiscono la complessità e ricchezza delle condizioni in cui si producono le architetture. Note biografiche Laureata in architettura, Ornella Selvafolta è professore ordinario di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano i.q. È stata titolare del corso di Storia dell’Architettura II e del Laboratorio di Storia dell’Architettura II nella laurea quinquennale in Ingegnere edile-architetto. È stata membro del Collegio Docenti del dottorato in Conservazione dei beni architettonici al Politecnico di Milano. Ha insegnato alle Scuole di Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università degli Studi di Genova. I suoi studi e le sue ricerche specialistiche riguardano argomenti inerenti la storia del progetto tecnico, dell’architettura, delle arti applicate, del paesaggio e del giardino nel periodo dal XVIII al XX secolo, con specifica attenzione al contesto nazionale e regionale.

Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

È possibile seguire la diretta streaming dell’intervento sulla

piattaforma Zoom

https://conference-web-it.zoom.us/j/86727168381