IED annuncia The Glitch Camp: campeggio urbano gratuito per studenti per il Salone del Mobile

Quest’anno IED sposta il focus della sua partecipazione alla Milano Design Week dal “mettere in mostra” al facilitare, rispondendo – con il supporto del Comune e di Milanosport – alle complessità legate al trovare soluzioni sostenibili per il soggiorno in città durante il Salone del Mobile, soprattutto per i più giovani.

IED annuncia THE GLITCH CAMP Un campeggio urbano ospiterà gratuitamente gli studenti di Design under 30 in arrivo in città per il Salone del Mobile 15 l 21 aprile 2024 | Centro Sportivo “Enrico Cappelli Savorelli” Piazza Caduti del Lavoro, 5 – Milano.

Come si potrà prenotare The Glitch Camp?

IED apre una call per accogliere studenti e studentesse fra i 18 e i 30 anni delle scuole di Design da tutto il mondo. Nel grande campo da calcio del Centro Sportivo “Enrico Cappelli Savorelli”, sarà allestito un campeggio per ospitare gratuitamente fino a 100 giovani a notte. La struttura del Centro Sportivo, gestito da Milanosport S.p.A., permetterà agli ospiti di poter fruire dei servizi e degli spazi comuni. Tramite una piattaforma – alla quale si potrà accedere dal sito IED dal mese di marzo – sarà possibile inviare la propria richiesta per il pernottamento fino ad un massimo di due notti e fino ad esaurimento posti.