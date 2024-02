Milano, è risaputo, fa rima da sempre con una buona offerta di ristoranti di pesce ma spesso si crede che, per mangiare un buon pesce fresco, si debba andare solo in locali importanti.

Ecco che invece, da poco più di un anno, si è affacciato sulla piazza un localino a conduzione familiare che non teme confronti con le realtà più consolidate. Si tratta del “Pescadero – cucina di pesce” in via Fratelli Bronzetti 1, un ristorantino dalla giovane conduzione familiare, dove i titolari ci mettono la faccia e non solo, il cuore, l’anima e tanto lavoro perché entrambi sono i conduttori, sia di cucina che di sala, con pochissimi aiuti. Ma vediamo di conoscerli meglio.

Entrambi calabresi, di Pizzo, Daniele Pulitano guarda in faccia la materia prima ittica fin da quando era bambino, la sua infatti è una famiglia di ristoratori e Daniele ha iniziato presto a sostenere l’attività in Calabria.

Katia Procopio, sua moglie è una giovane donna “bella vera”, sorridente, accogliente, gentile ma con una spina dorsale di acciaio perché è l’anima del Pescadero, è quella che ha immaginato questo locale quando ancora non esisteva, è lei che è riuscita a convincere suo marito a “mollare tutto” e a sfidare la concorrenza proprio nel capoluogo lombardo, convinta che la loro proposta sarebbe riuscita a fare breccia nel cuore dei milanesi.

E vediamola questa proposta; pesce freschissimo che arriva giornalmente in parte dal mercato ittico di Milano, che Daniele seleziona personalmente, e in parte acquistato da piccoli fornitori di fiducia in arrivo direttamente dalla Calabria e dalla Sicilia.

Servito prevalentemente crudo, pulito e presentato ad arte, il resto cucinato solo l’indispensabile, con ricette classiche e qualche rivisitazione contaminata con prodotti calabresi di qualità come la ‘nduja e qualche spezia, utilizzate quanto basta per esaltare la qualità del pescato.

Punto di forza l’accoglienza, cordiale, rilassata, amichevole. Katia ci tiene tantissimo a coccolare i clienti, ad assecondarli e farli sentire amici, complice l’ambiente, piccolo ma luminoso, con gli spazi ben distribuiti fra la sala, il soppalco e il dehor esterno per la bella stagione.

Prezzi non economici ma giusti, si esce soddisfatti e si chiude in bellezza, e bontà, scegliendo come dessert il tipico “Tartufo gelato di Pizzo Calabro” che arriva direttamente dalla migliore gelateria artigianale di Piazza Duomo.

Pescadero – cucina di pesce

Via Fratelli Bronzetti, 1 – Milano

02.36.57.41.79 / 333.900.87.58 – pescaderomilano@gmail.com