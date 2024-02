Il terrorismo sull’aria vuole spingerci a misure che i numeri certificano sbagliate

Milano e la Lombardia negli ultimi 30 anni hanno visto diminuire notevolmente l’inquinamento atmosferico mentre nelle ultimi giorni si sono registrati dei picchi di inquinamento. L’aumento visibile nelle ultime settimane è stato una costante piuttosto frequente nei mesi di Febbraio, quando agiscono a pieno regime tutte le fonti di emissioni (riscaldamenti, auto, spargimento di liquami zootecnici sui terreni agricoli) e si verificano periodi di alta pressione e bel tempo che fanno ristagnare l’aria in tutta la pianura padana.

Chi amministra, come Comune e Regione, e chi vuole preparare una credibile alternativa di governo a Milano, non deve fare allarmismo sui dati e alimentare terrorismo sulle conseguenze dell’inquinamento atmosferico. L’allarmismo diffuso attraverso i media è lo strumento che la lobby ambientalista utilizza da sempre per ottenere i suoi obiettivi di “decrescita felice”. Stiamo attenti ai numeri a effetto, altrimenti succede che domani la pioggia e il vento si porteranno via l’inquinamento ma rimarranno in vigore misure inutili ma soprattutto dannose per l’economia e il lavoro e che penalizzano famiglie e società.

Lo schema che pubblichiamo, basato su dati ufficiali Arpa, raccolti con rigorose procedure scientifiche, illustra in maniera inconfutabile quanto sia diminuito l’inquinamento grazie alle innovazioni tecnologiche soprattutto nel mondo produttivo e delle auto e nel settore energetico. E questo è accaduto in una zona, la pianura Padana, che ,per le sue condizioni orografiche (è chiusa da montagne su 3 lati su 4), è terribilmente soggetta ad accumuli di polveri sottili.

Alcune tendenze meritano di essere analizzate per definire le politiche strutturali contro l’inquinamento atmosferico.

1) Le misure comunali non servono a nulla. E’ vero che il trend di Milano è assolutamente lineare con quello di comuni che negli ultimi 13 anni non hanno criminalizzato la circolazione delle auto attraverso i rigidi divieti di Area C, Area B, le misure antisosta e l’ossessione per ciclabili e ZTL.

2) La più grande e certificata prova che le politiche anti mobilità privata e anti auto sono ininfluenti sull’ambiente e frutto solo di pregiudizi, sono i dati della colonna 2020: allora per 6 mesi fu bloccato o ridotto il traffico privato ma non si registra nessuno scalino di caduta dei livelli medi di inquinamento anzi…

Servono misure strutturali e non ideologiche :

1) Occorre proseguire e incentivare l’innovazione tecnologica in Agricoltura, in Edilizia e architettura e sperimentare tecniche di pulizia ed eliminazione delle polveri nelle città, il cui ristagno e risollevamento è la causa principale delle emergenze smog che si verificano nei lunghi periodi di assenza di precipitazioni.

2 ) Al posto delle crociate anti mobilità delle persone e delle merci occorre realizzare, in tempi civili, più trasporto pubblico e diffonderlo su tutta l’area metropolitana di Milano e la Lombardia.

Chiaro dunque che la battaglia per l’aria pulita non è finita e che dobbiamo aspirare a una pianura senza nemmeno un giorno di superamento dei limiti di inquinamento. Attenzione però al catastrofismo ambientale e al terrorismo sanitario che sono finalizzati a condurci verso provvedimenti ideologici green. L’ideologia green, che ha sostituito l’odio per la proprietà e il profitto all’odio per l’auto e il lavor , non porta verso un mondo migliore e non è fondata su evidenze scientifiche.

Non decidiamo sull’onda di emergenza, prendiamo provvedimenti guardando con attenzione i trend dell’inquinamento così come le statistiche sulle aspettative di vita a Milano e in Lombardia.