Domenica 18 febbraio Palazzo Marino in Musica incontra Gallerie d’Italia e presenta “Voce alle donne”, a cura del Kontraste Duo, con cui ripartono i concerti delle ore 11 in Sala Alessi. Si tratta della prima esibizione della rassegna Ritratti Musicali.

L’occasione è l’esposizione presso le Gallerie d’Italia della mostra Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo in corso fino al 1° aprile che restituisce un’immagine a tutto tondo del pittore bergamasco. L’esposizione dedicata al Moroni è la più completa che sia mai stata realizzata e presenta oltre 100 opere tra disegni, libri, medaglie, armature, ma soprattutto dipinti provenienti da prestigiosi musei internazionali quali National Gallery di Londra, Kunsthistorisches Museum di Vienna, Gemäldegalerie – Staatliche Museen di Berlino, Musée du Louvre, Museo Nacional del Prado, National Gallery of Art di Washington e Philadelphia Museum of Art. Il primo dei tre concerti dedicati all’artista Moroni si ispira ai suoi ritratti femminili. In particolare, al suo “Ritratto di gentildonna”, un quadro che è riuscito a ritagliarsi uno spazio inedito in tempi moderni: si tratta del primo ritratto formale di epoca rinascimentale con al centro una figura femminile che è entrato nelle collezioni Frick di New York. Un primato che si è voluto valorizzare dando spazio alle donne compositrici. Si è infatti abituati a pensare alla musica classica come a un mondo popolato da imponenti figure maschili, eppure sono tantissime le donne che hanno dato un enorme contributo al mondo della musica colta, come Marion Bauer, Johanna Senfter, Clémence de Grandval, Germaine Tailleferre, le sorelle Lili e Nadia Boulanger. Nomi a noi perlopiù sconosciuti, pur avendo contribuito in modo significativo e irreversibile a plasmare l’identità musicale delle loro nazioni creando ponti tra mondi apparentemente lontani come quello tra Stati Uniti ed Europa. Con il programma Voce alle donne il Kontraste Duo, formato da Silvia Puggioni al clarinetto e da Gledis Gjuzi al pianoforte, vuole diffondere e valorizzare alcune di queste compositrici che hanno contribuito al repertorio per clarinetto e pianoforte con pagine di grande rilievo e bellezza a partire dall’Ottocento fino ai linguaggi più contemporanei, proponendo al pubblico sette ritratti di artiste raccontate in musica e parole. Il concerto è previsto domenica 18 febbraio alle ore 11 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 10 del giovedì precedente ogni concerto è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia.