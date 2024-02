Scuola di Via Meleri, 200 bambini e famiglie trattati come pacchi

“Da fine gennaio oltre 200 bambini sono stati spostati dalla scuola primaria di Via Meleri al plesso di Via Mezzofanti, a causa del malfunzionamento dell’ impianto di riscaldamento, creando non pochi disagi per la popolazione scolastica” Così Emanuela Bossi Consigliera di Municipio 4 della Lega e Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

“Abbiamo poi saputo che ATS ha trovato delle fibre di amianto nell’impianto, prospettando una chiusura ancora più lunga. I disagi sono molti per le famiglie, anche solo per raggiungere il plesso di Mezzofanti, costringendo a spendere per il biglietto di Atm, prendere permessi dal lavoro” proseguono i due esponenti leghisti “Chiediamo al Comune di attivarsi immediatamente con un servizio navetta a disposizione per tutti i bambini fino alla risoluzione del problema, chiederemo inoltre la convocazione di una commissione educazione per chiedere tempistiche ed inizio dei lavori.”