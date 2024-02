Sempre più degrado a San Siro ma gli Assessori fanno murales

Rifiuti ovunque, case abbandonate, islamizzazione del quartiere. Nella enclave di San Siro serve legalità, non murales.

Se si vuole capire la distanza lunare tra i problemi di Milano e la conoscenza di questi da parte di chi ci governa, basta fare un salto sulle pagine social di 2 pezzi da 90 del PD e della Giunta Sala: Lamberto Bertolé e Piefrancesco Maran.

Campeggia sulle loro pagine una foto della palazzina comunale dei Servizi Sociali appena ridipinta di Piazzale Segesta/Via Stratico. Gli assessori ai Servizi Sociali e alla Casa (cioè il cuore dei problemi) della città di Milano parlano con toni estasiati della nuova colorazione della facciata, realizzata dal Collettivo Boa Vista attraverso un percorso “partecipato” e, naturalmente, con fondi comunali.

Effettivamente si tratta di uno dei pochi interventi realizzati dalle giunte di sinistra nello sventurato quartiere enclave di San Siro. Fa però riflettere che gli Assessori si esaltino e utilizzino paroloni come rigenerazione e rinascita alla vista del murale, senza guardare a cosa c’è dentro la palazzina e soprattutto dietro, cioè nel quadrilatero che comprende Piazza Segesta, Via Mar Ionio, Via Morgantini, Piazza Selinunte, Via Gigante, Via Maratta e Via Paravia. Un quartiere simbolo del degrado e dell’abbandono delle periferie, una enclave musulmana a Milano, fatta di case popolari occupate, di preoccupanti rivolte giovanili, e di rifiuti abbandonati ovunque, con scritte antisemite e minacce alle forze dell’ordine.

In questo paesaggio degradato il cambiamento richiesto al Comune e alle altre istituzioni sarebbe ben altro che una ripittata. Evitare la ghettizzazione del quartiere e delle scuole perché gli italiani sono obbligati a scappare, imporre la legalità attraverso gli sgomberi nei palazzoni completamente occupati da abusivi, dedicare servizi post scuola ai giovani che vogliono integrarsi ma essere rigorosamente inflessibili con rapper e babygang che vogliono scatenare rivolte giovanili come nelle banlieues di Parigi e Molembeck. Soprattutto ascoltare le segnalazioni disperate degli anziani residenti costretti a convivere con l’illegalità diffusa di cui sono protagonisti i racket egiziani delle occupazioni abusive e dello spaccio e quello rom dei piccoli furti.

Nello stabile di Via Zamagna il custode che Aler voleva insediare è durato mezza giornata a causa delle bottigliate ricevute, mentre da mesi si svolge un grande mercatino ambulante abusivo in Piazza Selinunte sotto gli occhi di tutti. In questo panorama il centro sinistra contesta la costruzione di un commissariato di Polizia mentre propone piazze tattiche che diventerebbero automaticamente piazze di spaccio.

E ci limitiamo delle questioni elementari come la sicurezza e la pulizia, perché se si affrontano temi più strutturali e urbanistici, il Comune sa solo ripetere, come un disco rotto, che i problemi sono competenza di ALER, cioè dell’amministratore dei condomini ! Mentre non é stato capace di proporre servizi per l’integrazione, di creare mix sociale, né ha mai dato risposte alle proposte di riqualificazione attraverso i privati del quartiere. Un quartiere che avrebbe potuto beneficiare di interventi milionari se solo Sala si fosse degnato in 7 anni di dare risposte alle società che volevano rifare il vicino stadio di San Siro.

Oggi, devo dire a differenza degli anni 70 e 80, la sinistra che amministra Milano è cosi: sa fare annunci social e murales colorati.