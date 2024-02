Sequestrato e imbavagliato per rapina, due arresti

Due uomini colombiani di 28 e 31 anni sono stati fermati per rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali ieri dai carabinieri della stazione di Settimo Milanese in seguito alla denuncia da parte di un 28enne . Secondo quanto ricostruito, l’agguato è avvenuto in via Padova a Milano nella notte dello scorso 9 febbraio, quando la vittima si trovava ferma a un distributore di benzina. Uno dei due presunti rapinatori è salito nell’auto del 28enne dalla portiera posteriore e a quel punto lo avrebbe minacciato con un coltello, costringendolo ad aprire la portiera anteriore per far entrare anche il complice. I due lo avrebbero aggredito con calci e pugni per poi sottrargli l’iPhone, le cuffie AirPods e altri oggetti personali. Poi lo avrebbero legato e imbavagliato e si sono dati alla fuga. Riuscito successivamente a dare l’allarme, il 28enne è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano ed è stato dimesso con 3 giorni di prognosi. I due, finiti entrambi al San Vittore, sono stati fermati ieri pomeriggio in piazzale Loreto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare la refurtiva e di riconsegnarla al proprietario.

(ANSA)