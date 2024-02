Giovani sempre più interessati verso studi legati al sociale, all’economia e alla psicologia

Nel panorama educativo milanese, l’anno 2024 segna un punto di svolta significativo per quanto riguarda le preferenze di iscrizione dei giovani studenti a Milano. Mentre il liceo classico sembra perdere terreno, cedendo classi a favore di altri indirizzi, l’indirizzo di scienze umane registra un boom di richieste, segno di un cambiamento nelle aspirazioni e nelle prospettive future degli studenti.

Le scelte di iscrizione degli studenti a Milano, il calo del liceo classico

Storicamente considerato pilastro dell’educazione liceale italiana, il liceo classico a Milano sta vivendo un momento di riflessione. Istituti come il Berchet e il Tito Livio hanno registrato una diminuzione significativa del numero di classi prime, un fenomeno che non risparmia neanche realtà consolidate come l’Omero-Russell. Questa tendenza all’arretramento, sebbene non nuova a livello nazionale, sembra ora manifestarsi con maggiore evidenza anche nella metropoli lombarda.

L’ascesa delle scienze umane

In netto contrasto, l’indirizzo di scienze umane sta vivendo una vera e propria rinascita, con un record di richieste che mette in luce l’interesse crescente verso studi legati al sociale, all’economia e alla psicologia. Questo trend, che vede anche lo scientifico mantenere un solido appeal, sottolinea una possibile evoluzione nei percorsi educativi preferiti dagli studenti, orientati verso campi di studio ritenuti più attuali e spendibili nel contesto lavorativo futuro.

Riflessioni e prospettive

Le parole dei presidi delle istituzioni coinvolte rivelano una consapevolezza diffusa del momento di transizione. La percezione del liceo classico come indirizzo elitario e distante dalle dinamiche lavorative contemporanee è una sfida che richiede una risposta concreta. La proposta di un dibattito aperto sulla riforma del curriculum classico potrebbe rappresentare la chiave per rilanciare l’interesse verso studi che, nonostante tutto, continuano a offrire una preparazione culturale di inestimabile valore.

In conclusione, le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 disegnano un quadro di evoluzione delle priorità educative a Milano. Se da un lato il declino del liceo classico solleva questioni sulla sua percezione e sul suo posizionamento nel sistema educativo moderno, dall’altro l’ascesa delle scienze umane e lo stabile interesse per lo scientifico indicano un orientamento degli studenti verso indirizzi ritenuti più in linea con le sfide del presente e del futuro. Questa tendenza, se confermata nei prossimi anni, potrebbe portare a interessanti sviluppi nel panorama educativo della città.

