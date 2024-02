I tagli dei capelli nel 2024 continuano a seguire il trend che ha caratterizzato gli ultimi mesi, con poca cura nelle abitudini di tutti i giorni senza perdere troppo tempo. Ci accompagneranno i tagli di capelli corti, androgini e sbarazzini, super gettonati a tutte le età. In particolar modo, spopoleranno il Pixie Cut e il caschetto corto.

Con i tagli di capelli medi si prevedono texture morbide e quindi più naturali con un capello più idratato.

L’uso della cheratina e della permanente saranno sempre meno diffusi per valorizzare al meglio i capelli al naturale che rappresentano l’apice di questo nuovo anno, a cui non piacciono troppi trattamenti.

Lo styling risente della naturalezza di questa nuova moda, riducendo infatti il tempo dedicato alla messa in piega dei capelli, talvolta lasciando il crespo.

Il volume diventa uno dei fattori più importanti per esaltare o per crearne di nuovo, si concentra specialmente sulle radici o lunghezze.

I tagli di capelli più amati di quest’anno, tra i capelli corti e i capelli lunghi, saranno le lunghezze medie, versatili e più leggere rispetto ai capelli lunghi, più pratici da acconciare rispetto a quelli corti, riuscendo a donare naturalezza e spontaneità al volto.

La lunghezza ideale è appena sotto le spalle oppure 5 centimetri sotto le clavicole.

Uno dei tagli caratteristici sarà anche il Mini Bob, un taglio ancora più corto dei caschetti. Il mini bob è tra i tagli 2024 più alla moda e ancora abbastanza lungo da essere acconciato sulla nuca con uno chignon, oppure portato all’indietro della testa utilizzando un buon gel.

Passando invece alla cura dei capelli, l’idratazione con acido ialuronico diventa un passaggio fondamentale. Il siero all’acido ialuronico è sempre più utilizzato per idratare la pelle del viso, ma è altrettanto importante per la cura dei capelli attraverso i giusti shampoo e maschere.

Per la ricerca dei prodotti mirati per l’uso quotidiano , soprattutto in città dove lo smog è onnipresente, saranno utili i prodotti anti crespo e gel modellanti sia per l’uomo con i capelli lunghi ben curati che per la donna con un look più corto o, come consiglia la nostra parrucchiera di fiducia Grace, con la polverina magica “VeryGrace” o l’impacco di hennes miracoloso di AMLA.

Michelle Contemoro