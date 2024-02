Fino al 1° aprile Milano ospita a Palazzo Morando Costume Moda Immagine (via Sant’Andrea 6) la mostra “Daniele Tamagni Style Is Life”, la prima grande retrospettiva del fotografo milanese scomparso prematuramente nel 2017 a soli 42 anni: 90 fotografie selezionate dai reportage che l’artista ha realizzato in sette anni di lavoro.

Tamagni è stato un fotografo di rilievo internazionale che ha saputo unire fotogiornalismo, fotografia di strada e moda in uno stile diventato la sua cifra caratteristica. Documentando le tendenze della moda di strada delle nuove generazioni in Africa e America Latina, ne ha testimoniato il valore politico, talvolta sovversivo, immortalando l’orgoglio e la gioia di comunità̀ urbane per le quali “lo stile è vita”, come recita il titolo della mostra.

“Daniele ha intrapreso una missione per dimostrare quanto ricco sia il continente africano in termini di diversità̀ e storie non ancora narrate” sottolinea la co-curatrice Aïda Muluneh. “Daniele si è deliberatamente concentrato su individui ai margini della società̀, su coloro che sfidano le norme, privilegiando l’affermazione di sé rispetto all’approvazione altrui, su coloro che aprono la strada ai loro viaggi unici”.

In mostra anche i lavori dei vincitori del “Daniele Tamagni Grant”, istituito dalla Fondazione omonima che valorizza l’eredità artistica del fotografo e sostiene la formazione di fotografi emergenti africani, in partnership con il Market Photo Workshop di Johannesburg.

L’ingresso è gratuito. Info e orari: https://www.comune.milano.it/web/palazzo-morando