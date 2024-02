Nel quartiere aggressioni e furti a qualsiasi ora del giorno e della notte.

“Numerosi cittadini della zona Loreto mi hanno segnalato che, la scorsa notte, in meno di tre si sono verificate due rapine con aggressioni. La prima intorno alle 20:30 in piazzale Loreto dove una ragazza argentina di 26 anni è stata avvicinata da due persone che, distraendola, le hanno sottratto il cellulare. Subito dopo, la ragazza, è stata presa a calci e pugni perché aveva provato a reagire al furto subito.” dichiara l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato

“Un’ora e mezza dopo, in piazzale Lavater a pochi minuti da Loreto, – continua l’esponente di FdI -un 30enne che aveva appena prelevato dei soldi al bancomat è stato derubato dei propri contanti e picchiato da due nordafricani. La zona, purtroppo, è completamente allo sbando con continue aggressioni e furti che si verificano a qualsiasi ora del giorno e della notte! Soprattutto in quest’ultima, vengono presi di mira i giovani ragazzi che frequentano i locali di Buenos Aires e Porta Venezia.”

“Occorre mettere al più presto un presidio di vigili h. 24 in piazzale Loreto, – conclude De Corato – come avevamo fatto noi del Centrodestra in via Padova quando si erano verificate spiacevoli situazioni ed i reati diminuirono drasticamente. I vigili devono presidiare soprattutto piazzale Loreto che è spesso preso di mira da bande di malviventi stranieri che confluiscono delle vicine viale Monza e, soprattutto, via Padova».