Capodanno cinese 2024: da “Shoo Long Kan” lo spettacolo dei Mille Volti

Ci siamo, il 9 febbraio iniziano i festeggiamenti per il Capodanno cinese 2024 che dureranno, come da tradizione, ben 16 giorni. È la più importante festività orientale, caratterizzata da ricchi banchetti e momenti di giovialità, sentita non solo in Cina, ma anche in molti Paesi dell’Estremo Oriente e in tutte le comunità cinesi delle città del mondo.

Il 2024 sarà l’anno del Drago Verde di legno yang dove il drago verde è l’unico dei 12 segni zodiacali che non è un animale reale ma di fantasia. Un anno potente, creativo, dinamico, estroverso ma, grazie all’elemento legno, anche interessato a costruire e Milano è pronta ad affiancare con gioia la festa degli amici cinesi e orientali con la città che pullula di iniziative culturali e ludiche.

Gastronomicamente parlando, una delle proposte più interessanti arriva dal nuovo ristorante Shoo Loong Kan, aperto a dicembre all’angolo di via Farini e il cimitero Monumentale, il primo ristorante in Italia della catena dedicata all’hot pot autentico del Sichuan (oltre 900 ristoranti in tutto il mondo, sette in Europa tra Germania, Francia, Spagna e Portogallo).

Da venerdì 9 a domenica 18 febbraio, Shoo Loong Kan festeggerà il Capodanno portando in scena, per la prima voltai n Italia, la magia dello spettacolo tradizionale dei Mille Volti, un mix tra magia e arte, simbolo dell’Opera del Sichuan.

Un’occasione unica e imperdibile per assistere all’affascinante atto teatrale, nato 400anni fa nella regione cinese da cui prende il nome (il Sichuan è noto come “La Terra dai Mille Volti”), dove l’artista che lo interpreta indossando maschere e costumi dai colori sgargianti e finemente decorati, tra abili movimenti delle braccia e con l’ausilio di un ventaglio riesce a cambiare volto (maschera) in pochi secondi, lasciando il pubblico a bocca aperta. Uno spettacolo imperdibile durante il quale si potrà assistere alla doppia esibizione dell’attrice cinese 雷欣美 Xinmei Lei del Chengdu Shuxitang Cultural Media, giunta a Milano direttamente dalla capitale del Sichuan per emozionare gli ospiti di Shoo Loong Kan.

La location lascia senza fiato; arredata come un antico villaggio cinese e con i tavoli attrezzati con la speciale pentola (hot pot), dove i commensali possono sperimentare l’experience di cuocere da soli e a proprio piacimento carne, pesce, verdure e noodles nei brodi (tradizionali, più o meno piccanti, anche per vegani e vegetariani).

ShooLoongKan – Via Farini 21Milano (MI) -Tel. +39 324.2866666

Sempre aperto: pranzo 12:00-15:00, cena 18-24:00

www.shooloongkan.it