“Posso smettere quando voglio”! “Ero con gli amici e si facevano, Ho provato anche io!” “Se lo faccio qualche volta, che male c‘è?” “Oggi è stata una giornata difficile, mi faccio un tiro per sentirmi meglio” e così quasi inconsapevolmente si scivola piano piano nella dipendenza. Cosa fare per uscirne?

Il Diciotto ha intervistato Federica (nome di fantasia), coordinatrice del Sottocomitato Pubbliche Relazioni Area Nord Narcotici Anonimi Italia, associazione di promozione sociale di auto mutuo aiuto per il recupero di tossicodipendenti, con due sedi in zona 7 a Milano: una, da più di 30’anni,in via Stratico 9 presso la parrocchia Beata Vergine Addolorata in San Siro e l’altra, che ha da poco festeggiato i 25 anni, in piazza Wagner 2 presso la parrocchia di San Pietro in Sala.

Narcotici Anonimi è un luogo dove ci si aiuta reciprocamente a recuperare dall’uso di qualsiasi sostanza legale o illegale che alteri l’umore e la mente. Si è membri di NA quando si dichiara di esserlo e l’unico requisito è il desiderio di smettere di usare.

D: Quali sono gli indicatori che segnalano che una persona ha problemi con la droga?

R: Solo la persona che è caduta nella dipendenza può ammettere di avere un problema con le droghe e chiedere aiuto.

D:Quali indizi possono mettere in allarme un famigliare/convivente?

R: Narcotici Anonimi si limita ad indicare ai famigliari l’esistenza di gruppi dei 12 passi a loro dedicati dove poter chiedere aiuto.

D:Per esperienza quale è stato il momento in cui ci si rende conto di aver “toccato il fondo” e si capisce che si deve smettere e che bisogna chiedere aiuto?

R:Per ognuno il fondo è diverso. Il messaggio di Narcotici Anonimi è che qualsiasi dipendente può smettere di usare droga e vivere una vita liberi dall’ossessione. E tramite le nostre riunioni ci aiutiamo reciprocamente, condividiamo le nostre esperienza e ci sosteniamo a vicenda, per non sentirci più soli.

D:L’anonimato che viene ribadito ad ogni passo del Vs. documento è un grande aiuto per chi vuole uscire da una situazione di dipendenza. Ma se una persona durante la riunione NA confessa di aver commesso dei reati, gli altri NA come di devono regolare visto che hanno l’obbligo di non divulgare ciò che viene detto durante le riunioni?

R: Per Narcotici Anonimi è più importante parlare della soluzione che non del problema. Nell’introduzione alle nostre riunioni leggiamo sempre: “Non siamo interessati a cosa e quanto hai usato, da chi ti rifornivi a quello che hai fatto in passato o alla tua condizione economica, ma solo a quello che vuoi fare per il tuo problema e a come ti possiamo aiutare”. Ogni dipendente solo se lo ritiene opportuno, deciderà come fare ammenda per rimediare ai torti commessi e ciò è garantito dal principio di anonimato che ci contraddistingue.

D:Siete un’associazione che non deve essere coinvolta in pubbliche controversie. Come vi finanziate?

R: Narcotici Anonimi non entra in controversie esterne in merito a nulla, nemmeno a decisioni politiche riguardanti il tema della dipendenza, come ad esempio la legalizzazione oppure la distinzione fra droghe leggere e pesanti. Narcotici Anonimi è un Associazione senza fini di lucro. Non accettiamo aiuti o sussidi di alcun tipo, proprio per preservare la nostra autonomia. Il nostro unico scopo è smettere di usare droghe e trasmettere il messaggio di recupero dalla dipendenza dalle sostanze. Le riunioni di Narcotici Anonimi e gli altri servizi sono finanziati interamente dai contributi volontari dei membri.

D: Se qualcuno sta per ricadere nella dipendenza che aiuto può avere ?

R:In Narcotici Anonimi il dipendente può trovare una rete di sostegno, e, grazie alla forza della condivisione, un aiuto a non ricadere nella dipendenza. Il nostro programma di 12 passi ci aiuta a mantenere la lontananza dalla prima dose che ci riporterebbe nella dipendenza attiva. Le telefonate e il servizio all’interno dell’Associazione ci aiutano a ritrovare la fiducia in noi stessi e a credere che sia possibile un nuovo stile di vita. In ogni caso chiunque, anche se ha difficoltà e ricade è sempre il benvenuto. A questi diciamo: “Continua a tornare, funzionerà anche per te! “

D:Quali conseguenze ha la droga sul fisico, sulla psiche, nel sociale?

R: La droga ha molteplici conseguenze, per Narcotici Anonimi la malattia della dipendenza è fisica, mentale e spirituale. Tuttavia non siamo né medici né psicologi, possiamo solo condividere le nostre esperienze personali e aiutarci l’un l’altro a rimanere puliti.

D:C’è un momento in cui si può dire di essere guariti completamente?

R: Per Narcotici Anonimi la malattia della dipendenza si può arrestare un giorno alla volta attraverso la frequenza alle riunioni e il programma dei 12 passi, che ci accompagna per tutta la vita, se noi lo vogliamo.

Narcotici Anonimi è facilmente raggiungibile attraverso il sito : na-italia.org

E’ attivo 24h su 24h il numero dell’HELP LINE è :…. 06 84025043

Numero telefonico area Nord, che comprende Lombardia e Piemonte: 339 1875713

Ersinija Galin