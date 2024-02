Sanremo, i cantanti in gara sui social, la classifica DeRev: prima Alessandra Amoroso

I bookmaker puntano sul podio femminile, con le quotazioni per la vittoria che spingono in alto Angelina Mango, Alessandra Amoroso e Annalisa. I social non si discostano molto, inframmezzando questo trittico con Fiorella Mannoia e Ghali. Per il terzo anno, la società di strategia, comunicazione e marketing digitale, DeRev, ha ponderato il “fattore-community” dei cantanti in gara a Sanremo, vale a dire il vantaggio che può derivare a ciascuno di loro dal supporto di follower disposti a mobilitarsi per un loro successo. La classifica del 2024 vede Alessandra Amoroso in testa grazie alla seconda community più ampia (8 milioni e 940mila follower), seconda soltanto a quella di Emma (12 milioni e 744mila), e un engagement del 1,13% che le fa superare di molto la collega ex Amici (0,09%) ferma al sesto posto. Dietro Amoroso c’è Fiorella Mannoia, che fa incetta di numeri molto interessanti se visti attraverso la lente del televoto: 2 milioni e 811mila follower, un engagement in linea con quello medio degli influencer con la stessa community (1,8%) – di persone cioè che usano i social per professione, e non per branding -, e ben 186 post pubblicati nel periodo preso in considerazione da DeRev per l’estrazione dei dati (1 dicembre 2023 – 27 gennaio 2024): un record.

“La nostra analisi – ha spiegato il ceo di DeRev, Roberto Esposito – valuta la performance dei cantanti sui social media ai blocchi di partenza -. Durante la settimana può accadere di tutto, ma qui scopriamo chi sta già scaldando la community. Mannoia non lascia mai soli i propri follower, il suo dialogo con loro è costante e di qualità. Amoroso però vanta una post interaction del doppio (8,15% contro 4,52% di Mannoia): se chiamasse gli utenti al voto, potrebbe raccogliere una risposta importante”. Al terzo posto della classifica c’è Ghali: 4 milioni e 463mila follower, 0,66% di engagement, è anche l’artista che ha totalizzato il maggior numero di reactions ai 35 contenuti pubblicati nel periodo: 2 milioni e 558mila (chi fa meglio su questo fronte è Emma, ma si ferma a 1 milione e 268mila). Dietro Ghali troviamo Annalisa e Angelina Mango. La prima ha una community che compete con le maggiori (5 milioni e 179mila follower), la seconda può contare su relativamente meno follower (parliamo comunque di 1 milione e 230mila fan sui social), ma ha un engagement che la fa risalire: 2,17% contro lo 0,41% di Annalisa. In fondo alla classifica, stilata sulla base del DeRev Score – un punteggio derivante da un algoritmo proprietario sviluppato per misurare l’efficacia della comunicazione sui social media a partire da tutti i principali indicatori, come il numero di follower, l’engagement, il numero di interazioni e il numero di post -, ci sono Geolier, I Santi Francesi e Fred De Palma. Fatta eccezione per i vincitori di X Factor (che hanno 148mila follower), gli altri devono lo scarso posizionamento al fatto che pubblicano poco (Geolier, 19 post) o molto poco (Fred De Palma, 4 post) sui social media.

“La frequenza di pubblicazione – ha fatto notare Roberto Esposito – è indice del legame tra community e artista. Sebbene sia Geolier che De Palma abbiano un notevole numero di follower (2 milioni e 535mila il primo, 1 milione e 903mila il secondo), non ingaggiarli preparandoli alla gara potrebbe causare la dispersione di un vantaggio competitivo. Certamente, entrambi potrebbero risvegliare la community durante il Festival, ma farlo per tempo li avrebbe fatti partire in tutt’altra situazione”. Stesso rilievo per quanto riguarda Mr. Rain che isola alcuni valori di engagement molto alti e che, addirittura, è comparso con tre post su Facebook nella Top10 che DeRev stila alla fine dell’anno per individuare i contenuti più popolari (vale a dire che hanno generato in assoluto il maggior numero di interazioni): anche per lui, la posizione nella classifica social di Sanremo è dovuta al mimino numero di post pubblicati (8). Il Festival, in generale, gode di ottima salute e incrementa i già buoni risultati – in termini di visibilità e seguito – della scorsa edizione. Ad oggi, conta su 2 milioni e 819mila follower tra tutte le piattaforme, con un incremento di 768mila utenti rispetto all’anno scorso. L’engagement risulta “normalizzato” (1,29%): l’anno scorso, infatti, spiccava un 6,3%, ma dovuto al neonato profilo TikTok che fu aperto proprio nel mese di gennaio 2023. Secondo il report di DeRev sui post più popolari, che ogni anno misura i contenuti che hanno ricevuto più interazioni, nel 2023 Sanremo è stato al secondo posto dei trend di conversazione sui social media (11 milioni di interazioni), preceduto soltanto al Milan (oltre 14 milioni di interazioni) e seguito da Giorgia Meloni (8 milioni di interazioni). DeRev studia le community social dei cantanti in gara a Sanremo da tre anni. Nell’edizione del 2022, i primi 3 classificati del Festival (Blanco-Mahmood, Elisa, Gianni Morandi) si trovavano nei primi 5 posti della classifica DeRev (rispettivamente: terza, quinta e prima posizione). Nell’edizione del 2023 Mengoni, Lazza e Ultimo (che si sono classificati primo, secondo e quarto), erano sul podio della classifica pre-gara di DeRev.