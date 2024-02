Milano, 4 Febbraio: Concerto Gospel, from Dublin to Italy – Chiesa San Gregorio Magno

Musica e spiritualità si incontrano domenica 4 febbraio in un concerto che unisce due gruppi e due città: Dublino e Milano. Alle 15:30 presso la Chiesa di San Gregorio Magno (Milano, Via San Gregorio 24) gli irlandesi OLV Gospel Choir si esibiranno insieme al coro milanese Flowing Spirit Gospel Choir, per un pomeriggio di musica piena di energia ed emozione.

La musica Gospel è in grado di toccare le corde più profonde dell’animo umano e i due cori sono pronti per condividere il proprio messaggio di speranza e gioia con tutti coloro che vorranno provare l’esperienza di un momento rigenerante di pace interiore e vitalità.

OLV Gospel Choir è un gruppo di 20 giovani di Dublino, Irlanda, la cui missione è ispirare ed elevare il proprio pubblico attraverso il potere della musica Gospel. Fondato nel 2007, il coro canta ogni domenica nella chiesa Our Lady of Victories a Glasnevin, a nord di Dublino. Nel tempo trascorso insieme, hanno partecipato a numerosi festival e concorsi corali, viaggiando a Londra, Vienna, Nizza e Roma. Nel 2018, il coro ha cantato per Papa Francesco durante la sua prima visita in Irlanda. Il loro album di debutto “One Love” è stato pubblicato nello stesso anno ed è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Nel 2023, l’OLV Gospel Choir ha vinto il rinomato concorso corale “Curfá” sul canale televisivo irlandese TG4, che mirava a trovare il miglior coro d’Irlanda.

L’attività del Flowing Spirit Gospel Choir, diretto dal Maestro Ahres Di Benedetto, come suggerisce il nome stesso, è orientata ad arrivare al cuore di chi ascolta attraverso un fluire di note e spiritualità in grado di mettere in connessione le persone tra di loro e ciò in cui credono. Il repertorio spazia dai brani più conosciuti e tradizionali della musica Gospel, fino a pezzi di autori contemporanei.

Il gruppo è composto da coristi di età che variano dai 30 agli 85 anni, tutti accomunati dalla stessa passione per la musica Gospel, vissuta come fonte di ispirazione, elevazione spirituale e divertimento.