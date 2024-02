Terribile e triste è parsa a tutti noi l’immagine di Ilaria Salis incatenata davanti a un giudice e mostrata al mondo come un trofeo. Un monito da esporre senza alcun rispetto umano, come neanche i più crudeli mafiosi o peggiori assassini da noi sono mai apparsi in nessun tribunale italiano per essere poi dati in pasto ai media.

Non capisco, però, perché l’indignazione non si alzò in modo altrettanto elevato nel caso di Enzo Tortora. Il 13 giugno 1983 fu dato in pasto, ammanettato e alla gogna, dei media e del popolo italiano, un galantuomo, estraneo ai fatti e innocente, come il nostro nazional presentatore. Però quello era un altro caso, diciamolo!

Non sta a me giudicare le leggi di uno Stato Sovrano, però una considerazione mi sorge spontanea … come può accadere tutto ciò? La vita di ognuno di noi dipende dalle sue scelte, giuste o sbagliate, che vanno rispettate perché parte di un cammino che quasi sempre si intraprende per nobili intenti. Un cammino, però, che può sorprendere per i vari risvolti, anche tragici, che a volte presenta nel suo tortuoso percorso.

La contestazione nasce sempre dalla convinzione di un diritto proprio che viene negato o di un’ingiustizia che deve essere denunciata: di spunti il mondo ne offre tantissimi, dalle disuguaglianze causate da un potere finanziario controllato da pochi alle infinite guerre conseguenti e sempre a discapito dei più deboli. Purtroppo, i buoni propositi, dal salvataggio dell’umanità dal cambiamento climatico al patrocinio dei diritti di un popolo oppresso, spesso si trasformano in lotte furibonde e a senso unico, dove solo le idee di uno sono giuste e le altre il nemico da combattere e, così, la rabbia si trasforma in odio e l’odio in violenza.

S I A M O S E D U T I S U U N A P O L V E R I E R A !

E proprio per questo motivo che ultimamente sono colto dai dubbi: quando io denuncio in qualche modo giudico anch’io, pur se evidenzio situazioni che trovano facilmente il vostro consenso. Non voglio buttare più ulteriore benzina sul fuoco e ogni volta che magari ricorderò qualche fatto di cronaca attuale, cercherò di analizzarlo sempre con serenità cercando di tirarne fuori il lato migliore, positivo che offra speranza anche al più scettico o pessimista. Sono sempre andato contro vento, 60 della mia storia di artista lo raccontano, e penso che sia arrivato anche per me il tempo di farmi cullare dal vento e volare leggero, senza andare a sbattere … come al solito. E a proposito di volare a favore di vento nel 1987, tratto dall’album “Dietro la collina”, uscii con una canzone d’amore, per me molto significativa …

Dove il vento soffierà

Io me ne andrò dove il vento soffierà, dove so che non ci sei, per non morire.

Se sono qui io sono forte e busserò su mille porte

fino a che si aprirà quello spiraglio dove poi recuperare

e non parlare più di noi, ma soltanto di me, un uomo nuovo, sai

un uomo che non pensi sia finito, ormai …

e non cercarmi più nel pianto, come si fa,

io canto, come si fa per ricominciare

e non cercarmi più là, nel pianto come si fa,

col tempo cresci, capisci e non ci pensi più …

ed io volerò …

E accetterò, dove il vento soffierà quel contatto che non sai se ti appartiene

e solo se io sarò forte passerà fra quelle porte

fino a che chiuderò quello spiraglio dove poi riposerò

per non parlare più di noi, ma soltanto di me, un uomo nuovo, sai

un uomo che non pensi sia finito, ormai …

e non cercarmi più nel pianto, come si fa,

io canto, come si fa per ricominciare …

e non cercarmi più là, nel pianto come si fa,

col tempo cresci, capisci e non ci pensi più …

ed io volerò … su un nuovo amore planerò,

mi fermerò … è scritto che rinascerò,

io volerò … su un nuovo amore planerò

mi fermerò … è scritto che rinascerò,

io volerò …

In questa canzone c’è un grande desiderio di cambiare, di smettere di piangere e di guardare al futuro in modo sempre positivo, rinascere e provare a rinnovarsi migliorandosi nei rapporti di coppia e nella collettività, il tutto, però, sempre attraverso un solo denominatore comune … l’amore.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)