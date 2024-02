FORTE E CHIARA con Chiara Francini Teatro Manzoni dal 1 al 4 febbraio

Dall’1 al 4 febbraio 2024 sabato ore 20,45 – domenica ore 15,30 Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni con il contributo della Regione Toscana presentano

Chiara Francini FORTE E CHIARA di Chiara Francini Musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri Collaborazione artistica Michele Panella Regia di Alessandro Federico

Forte e Chiara è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa.

BIGLIETTI

Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00 – Poltronissima under 26 anni € 20,00

