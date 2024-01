Voto unanime su mozione leghista Sollazzo: Sala e Censi si attivino per risolvere criticità bus 86

La linea Atm del bus 86 è inefficiente, non puntuale, con corse tagliate che causano attese superiori alla mezzora anche negli orari di punta. Per questa ragione il Consiglio di Municipio 2, con un voto d’aula bipartisan e nessun contrario, ha approvato nella seduta del 18 gennaio una mozione presentata dal leghista Edoardo Sollazzo.

Il consigliere chiede al presidente Simone Locatelli e agli assessori municipali di attivarsi con il sindaco Sala e l’assessore alla Mobilità Arianna Censi per risolvere i cronici disagi del servizio di trasporto erogato dall’azienda municipale di Foro Bonaparte.

“La linea del bus 86 attraversa gran parte del territorio del Municipio 2, tra Cascina Gobba e Greco passando per il Quartiere Adriano, Ponte Nuovo, Precotto, viale Monza e collega diverse stazioni della metropolitane M1, M2 e M5. – sottolinea il testo approvato – E’ essenziale offrire un servizio di trasporto pubblico efficiente, anche e soprattutto nei quartieri più periferici, per consentire a tutti di privilegiare l’utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione dell’automobile in un’ottica di diminuzione del traffico e dello smog. Inoltre dal 2011 al 2023 il Comune di Milano e Atm hanno incrementato il costo del biglietto da un euro a 2,20 euro, con un aumento del 120 per cento, e si ritiene sia essenziale garantire un servizio adeguato“.

Sempre in tema di tagli delle corse e ritardi è di ieri la notizia che il consigliere della maggioranza Enrico Fedrighini, eletto nella Lista Sala e ora passato al gruppo Misto, ha lanciato sui social un appello ai cittadini nel quale chiede che siano postate le foto dei pannelli informativi delle pensiline di Atm dove si riscontrano i problemi del trasporto di linea gestito da Atm.

“Milano Città 15, anzi 30 per la precisione, se non di più. – ha postato Fedrighini, alludendo alla ‘Città in 15 minuti’, cavallo di battaglia del sindaco Giuseppe Sala in campagna elettorale e riferendosi ai minuti di attesa dei mezzi Atm di superficie – Questo messaggio è dedicato a chi, nel corso di una Commissione consiliare pubblica, ha avuto il coraggio di definire ‘ridondante’, ovvero sovrabbondante come spiega la Treccani, il sistema di trasporto pubblico di superficie a Milano. Questa pagina accoglie immagini che documentino i tempi di attesa reali. Forza, diffondete: può servire a migliorare le cose“.