“Dopo la chiusura della scuola di Via Meleri per il guasto al riscaldamento, non ci sono certezze anzi i disagi continuano” Così Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale ed Emanuela Bossi Consigliere del Municipio 4 della Lega.

“L’amministrazione – spiegano – ha abbandonato le famiglie e bimbi della scuola primaria, dopo la chiusura del plesso non vi sono certezze. Le famiglie dovrebbero avere il diritto di avere delle informazioni certe tramite canali ufficiali ma purtroppo questo non accade e oltre al danno c’è la beffa. Il servizio navetta messo a disposizione dal Comune non copre la totalità dei bambini anzi quelli che possono usufruire del servizio sono stati scelti in maniera discrezionale, creando non pochi disagi a tutti coloro che autonomamente devono oggi raggiungere il plesso di Via Devoto.”

Chiederemo quindi la convocazione di una commissione Educazione – concludono gli esponenti leghisti – alla presenza anche dell’Assessore e Vicesindaco Scavuzzo che abbiamo già sollecitato ad intervenire sul tema.“