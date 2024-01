Lavoro: ENI assume 100 diplomati e laureati in Italia

L’azienda ricerca Operatori, Addetti Manutenzione ed altre figure

Il gruppo Eni, società integrata dell’energia, assumerà nuovo personale diplomato e laureato in Italia. Le assunzioni sono circa 100 e riguardano

Junior Operatori Esterni, i quali dovranno effettuare campionamenti secondo quanto previsto dal piano di campionamento impianto, compilare i fogli di produzione, preparare miscele, verificare la funzionalità degli impianti e predisporre la messa in sicurezza delle apparecchiature in caso di manutenzione delle stesse;

Addetti Manutenzione, che dovranno assicurare adeguato livello di affidabilità su apparecchiature, impianti e processi di conversione energetica, programmare e supervisionare lo svolgimento delle attività di manutenzione, gestire il budget manutentivo di reparto, proporre soluzioni per evitare o correggere problemi di affidabilità sugli impianti e sulle apparecchiature esistenti ed emettere pareri tecnici durante l’esecuzione di gare di approvvigionamento materiali e/o prestazioni;

Responsabili dello Sviluppo dell’Account, che dovranno gestire e sviluppare un portafoglio clienti business multisito nel settore energetico, individuare nuovi clienti per la vendita di soluzioni personalizzate, offrire consulenza commerciale per guidare il cliente nella scelta del prodotto e aiutare i clienti a ridurre i costi per l’energia utilizzata ottimizzando i sistemi energetici ed applicando soluzioni innovative disponibili;

Commerciali di Rete, che dovranno assicurare e supportare lo svolgimento di tutte le attività connesse con la gestione e lo sviluppo delle vendite Oil, assicurare costante monitoraggio dell’area nei mercati di competenza, partecipare al processo di selezione dei gestori dei punti vendita, seguire lo svolgimento delle pratiche e verificarne il corretto adempimento, garantire una continua attività di informazione in merito alle politiche e ai programmi di vendita aziendali e assicurare la corretta gestione del credito e degli affidamenti.

