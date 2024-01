Dal fantomatico Toilet Bus ai nuovi servizi igienici installati per le vie di Milano

Per sette anni i milanesi, i turisti hanno rincorso un Toilet Bus per bisogni urgenti, ma il Toilet Bus è servito solo per l’annuncio o poco più, per poi annientarsi nel mondo delle illusioni.

Sette anni, le difficoltà dei taxisti durante la pandemia, il numero crescente dei turisti, le latrine a cielo aperto dei migranti hanno fatto esplodere un problema già evidente da anni, ma sempre nascosto sotto il tappeto.

Quel Toilet Bus presentato con la fanfara dell’unicità innovativa era la spia che la criticità dell’assenza dei bagni pubblici era un problema ben presente.

Sette anni e ora, finalmente, arriva la notizia «il Comune di Milano ha deciso l’installazione di 110 nuovi servizi igienici pubblici gratuiti per le strade della città.»

E il comunicato specifica «I 110 bagni sono così suddivisi: 70 servizi igienici pubblici automatizzati di cui 49 servizi igienici automatizzati in sostituzione di impianti già presenti su suolo pubblico; 21 servizi igienici automatizzati da fornire e installare in nuovi siti già individuati cui si aggiungono 40 servizi igienici automatizzati da fornire e installare ex novo, previa individuazione delle relative posizioni in accordo con il Comune.»

E Palazzo Marino chiarisce «Nelle prossime settimane saranno ultimate le verifiche e gli approfondimenti e il fornitore avrà 60 giorni per concludere la produzione dei servizi igienici pubblici con l’obiettivo di arrivare alla posa dei primi bagni entro l’estate.»