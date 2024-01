Tensione cervicale e mal di testa.

Sempre più persone vanno dal chiropratico per curare problemi legati al mal di testa.

Questo perché, nella società odierna i mal di testa sono una delle disfunzioni del sistema nervoso più comuni. E abbastanza normale avere dolori al collo e pensa che oltre il 90 percento della popolazione soffrire almeno una volta di mal di testa nella vita e il 20 percento affronta episodi cronici di mal di testa e problemi legati al collo.

Dolorosi, ma soprattutto debilitanti, i mal di testa non solo causano sofferenza, ma possono alternare la qualità di vita.

Le cause di mal di testa possono essere tante.

-Nella società moderna ci sono sempre più lavori dove le persone sono obbligati a stare davanti al computer per tutto il giorno e per di più ora anche con il cellulare viene creata molta tensione al collo e si arriva così anche al mal di testa.

–Trauma fisico Attività sportive, colpo di frusta, cadute varie ect. possono creare dei blocchi tra le vertebre cervicali e cosi anche infiammazioni e dolori.

–Stress psicologico, ansia, preoccupazioni sono tutti stati emotivi che comportano tensioni lungo il tratto cervicale e che a volte possono creare forti mal di testa.

–Alimentazione è un fattore molto importante per la nostra salute. Basta pensare come ci sentiamo se abbiamo bevuto un paio di bicchieri di vino di troppo. Il nostro organismo sta cercando di disintossicare il corpo e questo si manifesta con il mal di testa.

Il mal di testa e i dolori legati al collo sono come un campanello di allarme con cui il corpo che sta cercando di dirci che c’è qualcosa che non funziona. Si può eliminare il sintomo prendendo magari degli antidolorifici, però questo non elimina la causa del dolore e a lungo andare può anche peggiorare la situazione, perché non si ascolta più il campanello di allarme.

A volte viene consigliato riposo e/o collare per curare questi problemi, però si sa che riposo e inattività creano ancora più rigidità e debolezza muscolare e rendono ancora più difficile la guarigione. Con la chiropratica invece, si cerca a trovare la causa del malessere che a volte può essere anche lontano del sintomo stesso. Una volta eliminata la causa del mal di testa, non vi è più bisogno per il corpo di far “suonare” il campanello.

In pratica si fa una valutazione di tutto il corpo per capire da dove nascono i problemi. Dobbiamo ricordare che il corpo non è fatto di parti diverse, ma che tutto è correlato. Detto questo, è ovvio che una distorsione della caviglia, che crea una camminata squilibrata, può creare una compensazione a bacino e osso sacro e questo, in cambio, crea tensione lungo la dura madre che è all’ interno del cranio. E’ per questo che è importante valutare tutto il corpo, e non solo dove avvertiamo il sintomo. Questo vale per il mal di testa come per problemi legati alla cervicale e per problemi di mal di schiena ect.

Dott. Kristian Baekkel

Nato in Danimarca, si è laureato Doctor of Chiropratic nel 1987 negli Stati Uniti. Dal 1990 lavora al Centro Sanrocco Chiropratica dove opera con un’équipe internazionale di chiropratici, oltre che, dal 2008, al Poliambulatorio “Dalla Rosa Prati” di Parma .

Ha prestato consulenza chiropratica sia nello staff medico della Juventus (1999/2000) che in quello del Milan (2003/2010- 2011/2012) al Milan Lab.