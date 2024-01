Il Nuovo Sindacato Carabinieri prende le distanze dalle altre single sindacali dell’Arma: no allo sciacallaggio politico

«Non entriamo nel merito delle opinioni espresse dal collega durante il corteo pro Palestina a Milano, sicuramente ha commesso un errore che denota anche poca conoscenza su chi elegge in Italia il Presidente della Repubblica. Quello che è certo è che come NSC, non ci uniremo al coro di altre sigle sindacali che con dichiarazioni sconcertanti, degne di un vero e proprio sciacallaggio politico, stanno affossando ancora di più il collega che sicuramente ha sbagliato».

Così Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), sulle frasi proferite dal carabiniere in tenuta antisommossa al corteo di Milano.

«Si tenga presente – osserva Zetti – che nella stessa manifestazione l’Arma dei Carabinieri ha riportato a casa 3 carabinieri feriti durante gli scontri di sabato, ma la notizia di 3 uomini dello Stato feriti, non ha invece scatenato l’inferno mediatico a cui stiamo assistendo».

«Siamo certi – prosegue Zetti – che l’Autorità Giudiziaria farà tutti i dovuti accertamenti del caso e farà piena luce senza farsi prendere dall’emotività e senza farsi strumentalizzare da coloro che stanno utilizzando l’accaduto per montare un caso politico sulla pelle del disgraziato Carabiniere, sottoposto ad una pressione e una gogna mediatica insopportabile.»

Zetti chiarisce inoltre che sia fondamentale «tenere presente il contesto in cui si è verificato l’episodio e anche il doppiopesismo tipicamente italiano su vicende di questo tipo. Qualche tempo fa, in un’aula giudiziaria, durante un processo contro un sindacalista, un alto ufficiale dell’Arma disse che le sentenze della Corte Costituzionale lasciano il tempo che trovano. Queste dichiarazioni sono agli atti, eppure non mi pare abbiano suscitato lo stesso clamore e la stessa solerzia da parte del Comando Generale nell’adottare provvedimenti, come invece è stato fatto in questo caso.

«Con il garantismo che ci contraddistingue – conclude l’esponente dell’Arma – vigileremo affinché gli accertamenti penali e amministrativi sul collega vengano svolti in maniera serena ed obiettiva, scevri da un qualsivoglia inquinamento di origine politica».