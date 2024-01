A Tajani il sigillo di San Girolamo dall’Ordine Avvocati di Milano per suo ruolo nell’assegnazione Tribunale Brevetti Ue in città»

Sabato sera a Milano il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto il «sigillo di San Girolamo» dall’Ordine degli avvocati per il ruolo che ha avuto nell’assegnazione di una sezione del Tribunale unificato dei brevetti della Ue, il «Tub», alla nostra città.

Tajani ha sottolineato che “l‘assegnazione a Milano di una sede della Divisione centrale del Tub (quella locale è presente dallo scorso giugno) è la dimostrazione tangibile del lavoro del governo, e in particolare del ministero degli Esteri, al servizio dei cittadini e del settore produttivo del Paese”.

Venerdì 26 è stato firmato a Roma l’Accordo di sede che regolerà i rapporti tra Italia e Tub in relazione al funzionamento della sede di Milano. Per il Ministro “il Tub è il frutto di un’intensa azione diplomatica, che mette Milano sulla mappa come una delle tre città in Europa che ospitano una sede della Divisione centrale. È anche un riconoscimento del ruolo di Milano e dell’Italia nel mondo della proprietà intellettuale e del diritto”.

Infine il Ministro Tajani ha parlato delle “ricadute positive non solo sul mondo del diritto, ma anche su quelli dell’innovazione e dell’industria, ad esempio in settori come le scienze umane e il farmaceutico, o la moda e il design”, proprio per la tutela della proprietà intellettuale.