“Nedo” monologo di teatro civile diretto e interpretato da Antonio Roma -1 febbraio – Cineteatro Rondinella Sesto San Giovanni

“Nedo” è figlio di una presa di coscienza: i Testimoni delle Deportazioni e della Shoah ancora in vita sono pochi e ormai è giunto il momento per noi di farci carico della Memoria. “Nedo” è il racconto degli Ebrei e degli Antifascisti costretti a vivere l’incubo della persecuzione e della deportazione nei carri bestiame, imprigionati nei campi di concentramento e di sterminio, uccisi nelle camere a gas e bruciati nei forni crematori. Ma è anche il racconto dei Giusti che molte vite hanno salvato e di chi è sopravvissuto alla fame, alla morte dei propri cari, all’orrore dei campi e nonostante la sofferenza e la disperazione provate fino al giorno della Liberazione ha trovato la forza di Testimoniare perché una società senza Memoria è una società smarrita.

Scritto da: Alessandra Dondi, Alice Ponti, Matilde Dalla Piazza e Antonio Roma.

Interpretato da: Antonio Roma con la ballerina Nicoletta Bellazzi

Diretto da: Antonio Roma

Fotografia di scena: Alice Ponti

Audio e luci: Filippo Borgia

Il monologo gode del patrocinio di:

Fondazione Gariwo – la foresta dei Giusti

Fondazione Memoriale della Shoah di Milano

ANED Milano

Fondazione Memoria della Deportazione

Educare alla Bellezza

CHI È ANTONIO ROMA

Antonio Roma è scrittore e podcaster, attore e regista di Teatro Civile. È laureato in Scienze sociali per la globalizzazione e in Lettere. Convinto dell’urgenza in questo momento storico di un lessico inedito, che affondi le radici nel legame tra le parole Testimonianza e Umanità, le sole capaci di portare Autenticità, il 7 gennaio 2019 ha fondato Educare alla Bellezza APS, della quale è presidente.

È autore del romanzo “Festa del Perdono” e di un’opera poetica, “Tra le corde di un’altalena” e voce di un podcast, “Markale – Voci da Sarajevo”, scritto con Alice Ponti. Ha una newsletter: Incipit.