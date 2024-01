Stagione dei Concerti Umanitaria 28.1.24 duo Gullino-Troncarelli

Oggi, domenica 28 gennaio, nel Salone degli Affreschi prosegue la XXXIX Stagione di Concerti dell’Umanitaria con due giovani musicisti di vent’anni: la violinista Letizia Gullino (classe 2004) e il pianista Luca Troncarelli (nato nel 2001) che suonano in duo dal 2020.

Al loro attivo hanno già numerosi concerti, tra i quali spiccano le esibizioni per l’Unione Musicale di Torino, gli Amici dell’Orchestra Nazionale della RAI, l’associazione Musica con le Ali presso il Museo del Teatro alla Scala di Milano, la rassegna “Musei aperti” presso i Musei Vaticani.

Nel 2022 hanno vinto sia il Premio Nazionale delle Arti nella sezione Musica da Camera, sia il Bando nazionale “Giovanni Guglielmo”. In programma, capolavori quali la Sonata in la maggiore op. 162 D. 574 di Schubert, la Danza spagnola da “La vida breve” e la Sonata in re minore op. 108 di Brahms.