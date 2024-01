Laurea Honoris causa a Segre. Meloni “L’antisemitismo è una piaga da estirpare.”

“Io so che non ho mai detto tutto, perchè non si può. Non ci sono le parole per dire fino in fondo tutta la verità. Quello che succedeva nei lager ogni minuto, ogni secondo… Sei vivo per caso”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo nell’aula magna dell’Università Statale di Milano che oggi le conferisce la laurea honoris causa in Scienze storiche. – “Il 27 gennaio di 79 anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Con la Shoah l’umanità ha toccato il suo abisso. Un evento storico la cui unicità – per presupposti, scientificità della pianificazione e modalità di esecuzione – è necessario ribadire con chiarezza”. E’ quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del Giorno della memoria. “Questi sono giorni particolarmente difficili per le comunità ebraiche – ricorda la premier -. Il feroce attacco di Hamas del 7 ottobre scorso ha scatenato una nuova ondata di odio contro il popolo israeliano e ha rinvigorito quei focolai di antisemitismo, che non si erano mai spenti del tutto e che hanno trovato nuovo vigore, molto spesso nascosti dietro la critica alle scelte del Governo israeliano”, sottolinea Meloni ribadendo che “l’antisemitismo è una piaga da estirpare. E noi dobbiamo lavorare per combatterla in tutte le sue declinazioni, vecchie e nuove”. “È una priorità di questo Governo e siamo felici che in questa sfida così impegnativa possiamo contare sulle competenze, le capacità e l’esperienza del generale Pasquale Angelosanto, come Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo”, conclude la premier.

