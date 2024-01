CEM Ambiente. AAA cercasi autisti per il servizio di raccolta differenziata

Proseguono le politiche di assunzione di CEM Ambiente finalizzate all’implementazione delle figure professionali necessarie ad accompagnare la crescita continua e l’espansione territoriale dell’utility di Cavenago che si occupa del servizio di igiene urbana in un territorio di 74 comuni soci nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Una nuova selezione di personale è stata aperta, per la formazione di graduatorie. CEM cerca Operatori con qualifica di autisti per assunzione a tempo pieno e indeterminato.

👉Scadenza per le domande: 5 febbraio 2024

❗️ATTENZIONE. Per poter accedere alla selezione è necessario compilare e inviare la domanda di partecipazione, pubblicata sul sito, insieme all’avviso di selezione.

👉Per info sull’avviso, cliccare qui https://www.cemambiente.it/avviso-di-selezione-autista-motrice-scarrabile-3-e-4-assi/