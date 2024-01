AMANTI con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi Teatro Manzoni dal 6 all’11 febbraio

Teatro Manzoni Dal 6 all’11 febbraio feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30 MASSIMILIANO GALLO in AMANTI con FABRIZIA SACCHI COMMEDIA SCRITTA E DIRETTA DA IVAN COTRONEO

Questo spettacolo torna a grande richiesta dopo lo straordinario successo della passata stagione. È settembre. Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, nell’atrio di un palazzo. Lei sta andando via, lui deve salire. Claudia si accorge di avere dimenticato un fazzoletto, e risale con Giulio. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono solo ora che frequentano la stessa analista, la dottoressa Gilda Cioffi, psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia. Hanno l’appuntamento con la dottoressa ogni mercoledì: alle 15 lei, alle 16 lui. Si presentano stringendosi la mano. È il loro primo contatto fisico. Due mesi dopo Claudia e Giulio sono in una stanza d’albergo. Sono diventati amanti. Sposati: Giulio con moglie e tre figli, Claudia con un marito più giovane di lei con il quale sta cercando di avere un bambino, si vedono regolarmente e clandestinamente per stare insieme. E si dicono che è solo sesso, avventura, evasione. Che non fanno male a nessuno. Che quello spazio non c’entra davvero con le loro vite reali. Amanti segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, intervallando i loro incontri in albergo con i dialoghi che ciascuno dei due ha con la dottoressa Cioffi, la quale ignora che i suoi due problematici pazienti hanno una relazione tra di loro. Così la loro storia si dipana fra incontri a letto, verità o menzogne che raccontano alla dottoressa, dalla quale vanno da soli o insieme ai rispettivi partner, Laura e Roberto. Amanti è una commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende strade diverse da quelle previste. Una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo.

