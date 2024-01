Trapper Baby Gang “ha sparato ad un amico”, De Corato: «Bene nuova ordinanza giudici per trapper istigatori di violenze»

De Corato “Sala, che ha accolto due rapper a palazzo marino, non ha nulla da dire?”

«Hanno fatto bene i Giudici ad infliggere al trapper Baby Gang una condanna più severa, che prevede per il delinquente i domiciliari con braccialetto elettronico. Come se non bastassero già tutte le accuse precedenti, ora, Baby Gang è accusato anche di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta a Lecco lo scorso 20 Gennaio.

Ma il Sindaco, che nel 2021 ha ricevuto a Palazzo Marino i Trapper “Rondo da Sosa” e “Sacky”, non ha nulla da dire? E’ ancora dell’avviso che stiamo parlando di bravi ragazzi? Per tutti questi soggetti, che sono istigatori di violenze oltre che assidui utilizzatori di armi da fuoco, occorrono norme e rimedi più severi, perché una volta liberi continuano a compiere atti criminali in giro per le città. Stiamo parlando, per chi non lo avesse capito, di giovani di seconda generazione, cresciuti in Italia da famiglie arabe, che evidentemente non hanno mai voluto integrarsi. Niente regole del vivere civile, per loro solo le regole della strada tra risse, accoltellamenti, sparatorie e persino sequestri. L’aggravante, poi, è il notevole numero di follower che questi soggetti hanno, che sono un cattivo e pessimo esempio per i ragazzini e più giovani. A tutti i trapper già condannati è necessario mettere in atto nuove norme e nuovi dispositivi di legge».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sugli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dati al trapper Baby Gang.