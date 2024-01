Casa Bi a CityLife, una casa del gusto che accoglie anche iniziative speciali

Ha aperto i battenti lo scorso 5 dicembre la nuova insegna del Gruppo Bioesserì, si chiama Casa Bi, nel cuore dell’iconico e futuristico quartiere milanese CityLife e si aggiunge a quelle di Bioesserì Brera e Porta Nuova.

Uno spazio di 350 mq con 100 coperti, con una cucina familiare e della tradizione curata da Federico della Vecchia, Executive Chef del Gruppo. La proposta abbraccia i piatti icona del gruppo, propone i dolci di Baunilla e sforna pizze preparate con farine di alta qualità e una lievitazione naturale di 72 ore.

Un’evoluzione del format Bioesserì, ma anche una sfida nella continuità che sottolinea il costante impegno dei fratelli Vittorio e Saverio Borgia per la creazione di luoghi in cui il buono, la qualità e l’attenzione alle materie prime sono al centro di tutto.

Uno spazio dedicato ai cocktail, con dieci signature drink puliti, beverini, che puntano a massimizzare l’utilizzo di ogni parte del prodotto: dalla rielaborazione di classici (tra cui l’Americano, il Last word, l’Hankypanky, il Side car) a proposte più sfidanti, il cocktail bar offre un’esperienza anche per i palati più esigenti.

Casa Bi ospiterà anche iniziative educative e originali, la prima delle quali è in partenza il 1° febbraio e sarà dedicata ai bambini: “Merenda con racconto”, un appuntamento settimanale durante il quale Roberta Bianchi, giornalista e autrice nel mondo dell’editoria per ragazzi, intratterrà i piccoli con la lettura guidata di autori italiani e stranieri, che affrontano temi e contenuti etici tra i più svariati: dall’amicizia, all’inclusione, alle difficoltà che la vita pone davanti, il tutto con un tono umoristico.

Gli appuntamenti si terranno ogni martedì e giovedì di febbraio (a eccezione del 27 febbraio), marzo e aprile, dalle ore 16.45 alle 17.45 ed avranno il costo simbolico di 5 euro per bambino, merenda inclusa.

“Merenda con Racconto” non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per sottolineare l’importanza della lettura e per stimolare la curiosità dei più giovani attraversi libri illustrati, Roberta Bianchi ha collaborato con importanti editori come Disney, Warner Bros, Play Press, e ha contribuito alla storica testata “Il Corriere dei Piccoli”. Attualmente, ricopre il ruolo di direttrice creativa de “L’isolachenonc’è” il festival letterario per bambini organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ed è l’ideatrice e organizzatrice dei CORSI KIDS, corsi ludico/culturali di creatività e teatro per bambini.

Casa Bi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 00.00, il sabato e la domenica dalle 08.30 alle 00.00.

www.casabirestaurant.com