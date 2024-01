BIT Milano 2024: L’Incontro Globale del Turismo Innovativo

Un Viaggio nel Futuro del Turismo: Tra Partnership, Innovazione e Sostenibilità

Dal 4 al 6 febbraio, il cuore pulsante del turismo mondiale batte a Milano, presso l’Allianz MiCo, che si trasforma in un epicentro di innovazione e scambio con l’edizione 2024 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Questo evento, un crogiuolo di idee e tendenze, si impone come tappa obbligata per gli appassionati di viaggi e i professionisti del settore, offrendo una vasta gamma di destinazioni straordinarie e servizi all’avanguardia.

In questa edizione 2024 – #seviaggisivede – si posiziona l’importante partnership siglata conWelcome Travel Group, la più grande realtà italiana globale nel settore fieristico e congressuale,che gestisce i network di Agenzie di Viaggio, Welcome e Geo con la partecipazione azionaria di Alpitour World e Costa Crociere.E proprio la scelta di pianificare la Convention nazionale di WTG proprio durante la manifestazione – richiamando nelle giornate di fiera oltre 1600 Agenti di Viaggio e i Partner commerciali del suo network – avvalora BIT 24 quale uno dei principali operatori integrati a livello globale nel settore fieristico e congressuale.

“L’accordo decreta Bit Milano quale piattaforma relazionale più importante nel mondo del turismo – afferma Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano – ma anche hub di condivisione e conoscenze con un palinsesto di convegni che vedono la partecipazione di università, istituzioni ed esperti di statura internazionale.”

“Milano – dichiara Adriano Apicella, AD di Welcome Travel Group – rappresenta la capitale del business in tutti i settori e il turismo non può essere un’eccezione a questa centralità. In un Paese a vocazione turistica come il nostro, riteniamo che Bit sia lo scenario più ambito a livello internazionale per questo settore. È il contesto ideale per incontrare i nostri Agenti di Viaggio insieme a tutti i Partner commerciali durante la nostra Convention annuale. Per ora, preferiamo mantenere discrezione sulla straordinarietà di quest’evento, ma possiamo anticipare che ci saranno momenti di eccezionale condivisione professionale, affiancati da serate celebrative, di grande relazione e intrattenimento. Bit non sarà solo il contesto, ma anche coprotagonista e un megafono internazionale per la nostra Convention 2024.”

L’evento si articola in tre aree tematiche fondamentali – Leisure, BeTech e MICE Village – ognuna progettata per mettere in luce le proposte più stimolanti del panorama turistico, sia nazionali che internazionali. L’obiettivo è dipingere un quadro completo delle tendenze in ascesa nel turismo, un settore in rapida metamorfosi, sempre più allineato con le aspettative di un pubblico globale.

L’assortimento di destinazioni e offerte è vasto e affascinante: dalla maestosità del turismo all’aperto in Friuli-Venezia Giulia, all’armoniosa fusione di arte e natura in Veneto, fino alla tranquilla bellezza dell’Umbria. Regione dopo regione, l’Italia si svela in tutto il suo splendore, con la Toscana, il Lazio e la Puglia che brillano come gioielli di cultura ed enogastronomia. L’Abruzzo affascina con i suoi scenari naturali, mentre la Lombardia unisce modernità e tradizione. La Sicilia e il Piemonte incantano con cultura e gusto, e la Liguria e la Campania seducono con la loro bellezza senza tempo.

Sul fronte internazionale, la BIT abbraccia destinazioni come l’esotico Oceano Indiano, il Mar dei Caraibi, Cuba, Barbados, Sri Lanka, l’affascinante Mongolia, la storica Giordania e l’incantevole Egitto. Rientrano anche destinazioni come Giappone, Cina e Città di Tokyo, oltre a gemme europee quali Albania, Croazia e Slovenia.

La BIT 2024 è una piattaforma dinamica, dove partecipanti e operatori si immergono nelle ultime tendenze del turismo, vivendo esperienze uniche e creando connessioni significative. La collaborazione con Welcome Travel Group e la partecipazione di Alpitour World, Costa Crociere e Neos aggiungono un valore inestimabile all’evento.I principali vettori del mondo crocieristico e del trasporto aereo, come ITA Airways, Eva Airways, Trenitalia, Trenord, MSC Crociere e Cruiseline, sono presenti, insieme a rinomati tour-operator e associazioni.

Alpitour World, attraverso Turisanda1924, celebra i suoi primi 100 anni con il lancio di viaggi unici in edizione limitata. Costa Crociere introduce la sua nuova campagna “Live Your Wonder” e le innovative Sea Destinations, mentre Neos riafferma il suo impegno con ambiziosi progetti di espansione.

L’accordo tra BIT e Federterme-Confindustria dà vita a Thermalia, evento che sottolinea l’importanza del turismo termale e del benessere in Italia, un settore che unisce salute, natura e cultura.

La BIT Milano 2024, più di un semplice marketplace, si rivela come un hub di sostenibilità e innovazione tecnologica e digitale nel mondo del turismo. Una crescente attenzione per il turismo sostenibile non può che coinvolgere anche il settore dei trasporti, soprattutto su rotaia, rappresentato a BIT Milano, da Trenitalia e Trenord.

Trenord, che ad oggi trasporta giornalmente oltre 750 mila passeggeri, pendolari e turisti, è impegnata da anni in un processo di forte rinnovamento del trasporto regionale in Lombardia: “In un’epoca in cui la sostenibilità– afferma Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord – è diventata elemento centrale del dialogo e delle scelte di Clienti ed aziende, il treno, in quanto mezzo di trasporto green per eccellenza, torna ad essere vettore centrale della mobilità e della costruzione di soluzioni di viaggio anche turistiche. Come azienda stiamo assistendo al crescente interesse, che riscontriamo nei numeri, non solo verso il turismo di prossimità ma anche e soprattutto verso soluzioni di mobilità turistica integrata e sostenibile. In quest’ultimo anno sono stati 8,5 milioni i passeggeri che nel weekend e in estate hanno viaggiato sui treni lombardi verso destinazioni turistiche, con un incremento del 19% in più rispetto allo stesso periodo nel 2022. Le proposte di viaggio abbinate ad esperienze – prosegue infatti Cesarini – costruiti con i nostri partner (per i laghi, i parchi di divertimento, gli impianti di sci, le fiere e i grandi eventi), sono sempre di più e sempre più apprezzati dai viaggiatori. Più servizi, più offerta e maggiore integrazione e facilità d’uso sono i fattori su cui scommettere già oggi”.

Grazie all’esclusivo format di eventi Bringing Innovation Into Travel a cura di Business International, knowledge-unit di Fiera Milano, tutte le anime della filiera – associazioni, editori specializzati e imprese-potranno confrontarsi sui grandi trend del settore, secondo tre macro-temi principali: Nuovi Trend, Innovazione, Sostenibilità – intesa come tutela dell’ambiente e della persona.

In programma domenica 4 febbraio,dopo l’inaugurazione, un appuntamento dedicato al tema caldo della formazione, “Le competenze in ambito turistico, una nuova visione”, con l’obiettivo di tracciare alcune linee guida volte ad armonizzare le strategie di formazione in ambito turistico, così da offrire servizi di qualità attraverso una conoscenza unificata per i futuri manager del turismo. “Wanderlust, il futuro del turismo è oggi: qui i top CEO internazionali del settore si riuniranno per un dibattito sugli scenari e le tendenze del turismo da qui ai prossimi anni. Attraverso un’analisi interattiva e integrata, si parlerà di transportation, hospitality, nuove strategie e tecnologie, per viaggi sempre più sostenibili, consapevoli e personalizzati, ma anche accessibili e transgenerazionali.

Di assoluta attualità l’appuntamento “Aviation tra picchi di domanda, pricing e offerta sotto stress. Come fare quadrare il cerchio”, per capire come intelligenza artificiale e software generativi possano aiutare a mutare un argomento particolarmente sentito come quello del prezzo.

Altro tema di cui si discute ampiamente già da tempo è quello che tocca transizione digitale, intelligenza artificiale e rivoluzione nel turismo, non soltanto nel modo in cui i viaggiatori interagiscono con le destinazioni ma, soprattutto come ridefinisce l’intero ciclo dell’esperienza turistica, dall’ispirazione iniziale alla condivisione dei ricordi una volta tornati a casa. Tra i BIT Talks da non perdere “Le competenze in ambito turistico: una nuova visione” – in agenda presso la Sala Amber 3 il 4 febbraio alle 12,00 – organizzata da SISTUR Società Italiana di Scienze del Turismo.

“La trasformazione digitale, il metaverso e l’intelligenza artificiale sono concetti chiave che stanno definendo il mondo moderno–dice Fabio Forlani, professore Associato di Economia e Gestione Imprese, all’Università degli Studi di Perugia, tra i relatori della tavola rotonda di SISTUR- il settore del turismo e dell’istruzione deve evolversi per rimanere al passo con questi cambiamenti. È fondamentale che l’istruzione universitaria, in particolare nei contesti delle scuole superiori con indirizzo turistico, anticipi le necessità del mercato di almeno un decennio, per preparare gli studenti alle realtà del business futuro. È essenziale fornire concetti, strumenti e tecnologie avanzate che possano essere utilizzati e sperimentati durante gli anni di studio. La sfida per l’istruzione è di integrare la tradizionale concezione dell’ospitalità, che ha caratterizzato lo studio del turismo in Italia, con queste nuove tecnologie che richiedono adattamenti specifici”.

“Noi di SISTUR riteniamo che l’investimento nel capitale umano e, quindi, nella sua formazione, sia di fondamentale importanza per la crescita del turismo – spiega Fabrizio Antolini, professore di Statistica Economica all’Università di Teramo e Presidente SISTUR – le competenze nel turismo devono essere al passo con i tempi. Oltre all’appuntamento in BIT saremo Roma dal 20 al 22 marzo, a FARETURISMO, l’evento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche per approfondire il tema dell’innovazione che abbiamo già affrontato, con la partecipazione al Convegno “”Innovazione digitale e turismo” organizzato ad Assisi, dall’Università degli Studi di Perugia.