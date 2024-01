Prefettura, rinnovo accordo ‘Mille occhi sulla città’ in comuni del milanese

Nella mattinata di ieri, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, è stato sottoscritto il rinnovo dell’accordo pattizio “Mille Occhi sulla Città” alla presenza e con la partecipazione dei sindaci dei Comuni di Cinisello Balsamo, Corsico, Pioltello, Arluno, Pregnana Milanese e Vanzago e degli Istituti di Vigilanza operanti in quegli ambiti urbani, già firmatari della prima edizione dell’Intesa. Lo riferisce la Prefettura.

L’iniziativa, avviata il 7 marzo 2023 e ieri prorogata per un ulteriore anno, ha sancito la collaborazione delle amministrazioni locali aderenti all’accordo con gli Istituti di Vigilanza coinvolti e con le Forze di Polizia per la valorizzazione delle funzioni di sicurezza complementare affidate alle guardie particolari giurate e per l’implementazione del loro dialogo collaborativo con l’intero sistema della sicurezza territoriale. L’accordo, che dà attuazione, a livello locale, al Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno, dall’Anci e dalle associazioni rappresentative degli Istituti di vigilanza privata, prevede in particolare l’attivazione di un sistema operativo, omogeneo ed organico, di collaborazione informativa tra le centrali operative degli Istituti di vigilanza e quelle delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, allo scopo di segnalare situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle relative a fattori ambientali e di degrado che incidono sulla sicurezza urbana.

“Il secondo corollario operativo dell’Intesa – si legge in una nota della Prefettura – riposa sull’impegno interistituzionale di garantire momenti formativi dedicati al personale giurato degli istituti aderenti e curati da qualificati referenti delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali, così favorendo, attraverso il confronto ed il dialogo su temi di massimo interesse per i destinatari dei percorsi di approfondimento, concrete occasioni di crescita professionale e di consapevolezza sulle responsabilità e sull’importanza dei compiti assegnati al personale di vigilanza.

I proficui risultati ottenuti durante il primo anno di sperimentazione dell’accordo – prosegue la nota – confortati dall’entusiastica partecipazione alle giornate di formazione coordinate dalla Prefettura di Milano e rese possibili grazie alla preziosa disponibilità delle Forze di Polizia e dei Comuni aderenti, hanno reso opportuno il proseguimento della collaborazione tra gli attori che, all’interno del sistema sicurezza e ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, sono stati in grado di fornire risposte concrete ed immediate alle esigenze delle comunità territoriali “La piena e corale disponibilità al rinnovo dell’Intesa “Mille Occhi sulla Città” – ha sottolineato il Prefetto Sgaraglia – dimostra ancora una volta l’intensità dello spirito di coesione interistitizionale che anima gli interlocutori di questo territorio, unitamente alla loro capacità di fare rete e di cogliere le migliori opportunità per assicurare presenza e risposte concrete alle comunità territoriali ed alle loro istanze di sicurezza. Ringrazio i Sindaci della Città Metropolitana aderenti all’Accordo per l’incondizionata e costante collaborazione alle iniziative della Prefettura.”