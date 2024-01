I racconti di Capitan U 1947: Guerra o pace … chi ha torto e chi ha ragione, più o meno.

Nel racconto scorso avevo sollecitato i politici, in particolare il Presidente del Consiglio Meloni, a riunirsi in Parlamento e a chiarirsi tra di loro una volta per tutte sui vari temi di discordia, a cominciare dal fascismo, o ombra nera più volte paventato, al comunismo ideologico più estremo. Li avevo pregati di impegnarsi a riportare un po’ di serenità negli animi loro e nostri, sempre sotto pressione per le continue dispute. Ma “risposte” non mi sono arrivate e l’odio e la discordia hanno imperversato raggiungendo l’apice nei vergognosi fatti di Vicenza relativi al corteo indetto dai Centri Sociali contro Israele. Mi è parso un evento assurdo e ho avvertito il peso della delusione nel rendermi conto di aver disperso ancora una volta le mie parole al vento senza che alcuno ne cogliesse una. Sono stanco, amici, e con l’energia agli sgoccioli, per cui ho deciso che questo sarà il mio ultimo racconto con conseguente tavolo di confronto e discussione finale: sono sessant’anni che parlo di pace provando a suggerire ciò che non funziona o che potrebbe essere migliorato … ma forse, facendo così ho giudicato anch’io concorrendo, involontariamente, non a rappacificare ma ad alimentare ulteriore rabbia e rancore.

È vero, bisogna imparare ad amare senza pretendere nulla in cambio. D’ora in avanti mi limiterò a racconti e canzoni dove amore e armonia siano sempre il tema conduttore, almeno ci proverò. La vita mette sempre ognuno di noi alla prova e ci pone spesso di fronte a un bivio dove non sempre uno è in grado di scegliere la direzione giusta. Oggi vi saluto con una canzone che scrissi e pubblicai nel 1985, tratta dall’album “Per le strade del Mondo”, dal titolo “Più o meno”. Mi avvicinavo alla quarantina, l’estate della vita stava lasciando il posto all’autunno e per me era il tempo delle prime riflessioni nel ripasso del percorso che mi aveva condotto alla maturità, una specie di riassunto e di autocritica.

Ho parlato all’estate in libertà e l’autunno è già qua,

mi ha portato i momenti di un’età quando un uomo si fa

nel riassunto di tante cose, nel confronto fra spine e rose

io mi fermo e mi accorgo che …

Più o meno e più o meno e più o meno

ho vissuto la mia vita,

se ho sbagliato ho pagato ogni errore …

E più o meno e più o meno e più o meno

forse più e forse meno, oppure più o meno.

Ho esagerato in amore anche perché io fossi pronto per te

un amico, un compagno e un po’ di più, insomma un grande amore

e se poi non ci son riuscito e malgrado io ti ho tradito

mi giustifico e penso che ….

Più o meno, più o meno, più o meno ho vissuto la mia vita,

se ho sbagliato ho pagato ogni errore …

E più o meno e più o meno e più o meno

forse più e forse meno, oppure più o meno, più o meno più o meno …

e più o meno …

… fine …

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)