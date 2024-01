GIORNO della MEMORIA, Scalo Linate ospita mostra dedicata a ‘BAMBINI NELLA SHOAH’

“Una mostra che parla di diritti negati dell’infanzia, diritti fondamentali che ogni bambino dovrebbe avere, nel passato come oggi”.

Questi i contenuti della mostra itinerante “Stelle senza un cielo. Bambini della Shoah”, a cura dell’Associazione Figli della Shoah, nelle parole della sua presidente, Daniela Dana Tedeschi, questo pomeriggio all’inaugurazione all’aeroporto di Linate, alla quale hanno partecipato anche Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Michaela Castelli, presidente di Sea Aeroporti. Foto di bambini, con il racconto delle loro storie, associate a parole che simboleggiano un’infanzia e una vita rubate: identità, famiglia, casa, istruzione. Una mostra che si colloca tra le iniziative del Comune di Milano per il prossimo “Giorno della Memoria”, il 27 gennaio, e la cui apertura cade nella Giornata internazionale dell’educazione.

“L’istruzione fu negata durante la Shoah ai bambini che furono colpiti dalla persecuzione, prima con le leggi razziali, dopo proprio con la negazione del diritto stesso alla vita” ha detto la presidente Tedeschi, sottolineando poi come “istruzione significa poter conoscere il mondo senza messaggi d’odio, senza messaggi d’intolleranza. Istruzione significa libertà ed è uno dei mezzi che abbiamo per costruire un mondo migliore”. Anche il luogo dove dal 25 gennaio all’11 febbraio 2024 si trova la mostra, l’aeroporto, ricopre una forte valenza simbolica. Tommaso Sacchi, nel suo intervento, ha sottolineato come questo snodo sia la “carta di identità di una città”, il “primo luogo di incontro” con un nuovo Paese.

Di conseguenza “l’idea che un aeroporto si apra a una mostra così istruttiva convince moltissimo Milano”. Una mostra utile a “ripercorrere i diritti negati all’infanzia nel dramma della deportazione, un eccidio che fa parte della memoria collettiva, il dolore di quello che è stato. Sono cose – ha concluso l’assessore – che non vanno mai dimenticate”. Un pensiero condiviso da Michaela Castelli. “Rinnovando questa collaborazione – con l’Associazione Figli della Shoah – avviata sette anni fa, riportiamo nei nostri luoghi quotidiani, nei nostri posti di lavoro una mostra sulle tematiche dell’Olocausto, affinché la famiglia aeroportuale, gli operatori, i passeggeri possano respirare e vivere un momento di riflessione su un pezzo di storia italiana che non dobbiamo dimenticare” ha detto la presidente di Sea Aeroporti.