Furto a Trezzano: 3 arresti

FURTO ALL’INTERNO DI ABITAZIONE A TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI): ESEGUITE 3 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE.

Nel corso della giornata del 23 Gennaio 2024, nelle province di Pavia e Ferrara i Carabinieri della Compagnia di Corsico, coadiuvati dagli altri Reparti Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 3 soggetti. Sono cittadini italiani, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, ritenuti responsabili di furto in abitazione in concorso nonché resistenza a pubblico ufficiale.

I provvedimenti sono il risultato delle indagini avviate nel settembre dello scorso anno dalla Stazione Carabinieri di Trezzano sul Naviglio a seguito di un furto in abitazione ai danni di un cittadino cinese avvenuto proprio in quel Comune e durante il quale erano stati asportati beni per 30.000 euro circa. Nello specifico solo l’intervento tempestivo della pattuglia del citato Comando aveva consentito, dopo un breve inseguimento, di recuperare la refurtiva abbandonata dai soggetti poi datisi alla fuga.

Gli accertamenti investigativi successivi, sia di natura tradizionale che tecnica, realizzati attraverso l’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ed il tracciamento degli spostamenti dei veicoli utilizzati, ha consentito di identificare compiutamente gli autori materiali del furto nonché di ricostruirne l’esatta dinamica.

Gli odierni destinatari del provvedimento sono stati associati rispettivamente presso il carcere di Pavia e di Ferrara.

Milano, 24 Gennaio 2024