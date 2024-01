Oscar, “Io Capitano” di Garrone nella cinquina per miglior film internazionale

“Io Capitano” di Matteo Garrone è in corsa per gli Oscar. Il film, candidato ufficiale dell’Italia al premio come miglior film internazionale dell’edizione 2024, è entrato nella cinquina finale. Con il film di Garrone competono: Perfect Days (Giappone), La società della neve (Spagna), The Teacher’s Lounge (Germania), The Zone of Interest (Regno Unito). La cerimonia si terrà il 10 marzo.

