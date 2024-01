Fuorix legge 2 (ultima parte) con video

Le condizioni di vita dei senzatetto all’interno di questa fabbrica occupata sono veramente estreme. Il luogo, che ha anche ospitato un evento fuorisalone ( https://www.fuorisalone.it/…/BARANZATE-ATELIERS-una… ), si presenta privo di acqua, corrente elettrica, riscaldamenti e servizi igienici, con montagne di spazzatura abbandonata a pochi passi dai loro giacigli improvvisati. Ho avuto l’opportunità di entrare in contatto con due realtà differenti ma collocate nello stesso contesto. Da una parte, giovani nordafricani con problemi legati alle sostanze e un atteggiamento chiuso, circondati da oggetti di dubbia provenienza. Dall’altra, famiglie provenienti dall’Est Europa con bambini e cani, che vivono in condizioni simili a un campeggio all’interno di baracche auto-costruite. Durante le mie conversazioni con loro, ho potuto ascoltare storie profonde e coinvolgenti, scoprendo le sfide quotidiane che affrontano, ma anche i segnali di speranza che emergono in mezzo a tanta difficoltà. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica su queste realtà nascoste e cercare soluzioni concrete per migliorare le condizioni di vita di chi si trova in una situazione così vulnerabile.