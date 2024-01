Il commento di Luciano: 21a giornata di serie A

Buon lunedì amici lettori, domenica “povera” a causa della “final four” in Arabia, e quindi assenti giustificate ben 4 delle 20 di serie A. Intanto prosegue il campionato, in campo all’ora di pranzo Frosinone e Cagliari.

Di Francesco, dopo un periodo estremamente negativo ritrova un successo che ai gialloblù mancava da ben sette giornate. A far tornare a sorridere il Frosinone è una prestazione di alto livello, un 3-1 contro un Cagliari comunque mai domo nonostante un inizio ripresa horror. Dopo il vantaggio sardo nel primo tempo firmato Sulemana, nella ripresa i padroni di casa si scatenano: pareggia Mazzitelli, poi Soulé sigla il suo 9° gol con una gran pennellata su punizione. Nel finale è invece Turati a salire in cattedra, con due parate clamorose su Dossena e Pavoletti, prima del definitivo sigillo sul match firmato da Kaio Jorge a chiudere un contropiede perfetto. I gialloblù respirano dunque in zona salvezza e ripartono, mentre i sardi continuano a mancare il successo in trasferta, rimanendo in posizione decisamente scomoda.

Nel pomeriggio, Empoli-Monza e Salernitana-Genoa, in attesa del match serale tra Lecce e Juventus che, nelle speranze dei bianconeri, potrebbe valere il temporaneo primo posto in classifica, approfittando dell’assenza dell’Inter.

Vediamo intanto cosa è accaduto a Empoli, dove la squadra del neo allenatore Nicola tenta di uscire dalle sabbie mobili del penultimo posto in classifica. Ancora una volta, il cambio in panchina produce gli effetti benefici che, secondo scaramantiche ricorrenze ma con un fondo di verità psicologica, è quel tocco che fa innestare una marcia migliore. E in effetti non poteva sognare esordio più beneaugurante, Davide Nicola, il subentrante tecnico empolese. Il nuovo acquisto Zurkowski si conferma ancora un innesto fondamentale per i toscani. Dopo il gol a Verona, il centrocampista è protagonista della sfida del Castellani. Vantaggio firmato con un tiro al volo da fuori area, poi il raddoppio di testa prima dell’intervallo. La reazione del Monza è poca cosa e al minuto 74 è ancora Zurkowski a mettere la parola fine sul match. 4 gol nelle prime due partite della sua seconda era a Empoli, niente male…

A Marassi, dopo 3 pareggi consecutivi, il Genoa torna alla vittoria. Alla Salernitana non basta il vantaggio lampo di Martegani, al suo primo gol in Serie A. Retegui pareggia subito i conti, nella ripresa è decisivo un rigore trasformato da Gudmundsson. La squadra di Gilardino aggancia il Monza all’11esimo posto.

A margine, da segnalare un brutto episodio durante il primo tempo: al 13′, subito dopo la rete di Retegui, dagli spalti dello stadio Arechi è piovuto in campo di tutto all’indirizzo dei giocatori rossoblù intenti a festeggiare il gol. Nonostante gli inviti alla calma da parte di Vasquez, i tifosi granata hanno continuato a lanciare oggetti, uno dei quali (una pietra) solo per caso non ha colpito Spence. Episodio che sembra parente di quello non meno spiacevole accaduto a Udine, dove il portiere milanista Maignan è stato apostrofato con epiteti razzisti, interrompendo la partita per diversi minuti.

A Lecce, tutto secondo programma: con una prova di forza nella ripresa, dopo un’ora di tentativi a vuoto, la Juventus espugna 3-0 il Via del Mare con doppietta di uno scatenato Vlahovic e incornata finale d Bremer. I bianconeri si portano così a 52 punti scavalcando provvisoriamente di una lunghezza in vetta alla classifica l’Inter, che ha rinviato il proprio match contro l’Atalanta (col recupero previsto il prossimo 28 febbraio), per via della Supercoppa Italiana. Lo scontro diretto, sempre più atteso e interessante con la formazione di Inzaghi, accadrà la sera di domenica 4 febbraio, e potrebbe essere determinante ai fini della classifica finale, alla quale entrambe le squadre sembrano voler arrivare a distanza ravvicinata, con al momento il solo Milan teoricamente in grado di reinserirsi, a patto di mantenere la continuità delle ultime uscite.

E’ tutto per questa 21a giornata “monca”, ora spazio stasera alla finalissima di Ryad tra Napoli e Inter, per poi riprendere con la 22a in programma da venerdì 26 Gennaio, con l’anticipo Cagliari-Torino.

Grazie per l’attenzione e arrivederci!