VESTIRE GLI IGNUDI…e se si tratta della Polizia Locale di Milano?

In teoria dovrebbe essere un’opera di Misericordia ma, ormai da diversi anni, nell’attuale situazione della Polizia Locale di Milano, sembra più un miracolo.

I nuovi Agenti, appena usciti dall’ultimo corso alla Scuola del Corpo, si sono trovati in una condizione simile, infatti ci risulta che: qualcuno non abbia le scarpe, altri le hanno col numero sbagliato, c’è chi ha il giaccone e chi no, alcuni fortunati hanno dei maglioni ed altri solo le polo, per non parlare dei pantaloni che sono diventati un miraggio così come gli stivali e potremmo continuare ancora …

Questa disorganizzazione porterà ad avere del personale che dovrà rimanere in zona in attesa delle nuove forniture, oppure dovrà rivolgersi a qualche collega col quale “condividere” i capi di vestiario.

Come Sindacato stiamo valutando la possibilità di organizzare un mercatino modello offro & scambio dove potrebbero comparire annunci tipo: cerco maglione blu taglia M, offro 2 camicie oppure 2 paia di calze e conguaglio economico..