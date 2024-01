Imparare ad amarsi è un viaggio che dura una vita, ma che inizia nell’istante in cui ci scegliamo in modo consapevole.

Ci vuole coraggio, perché necessita imparare a dire dei NO agli altri, a coloro a cui vogliamo bene, a tutte quelle persone con le quali abbiamo patteggiato per sentirci visti, amati, riconosciuti.

Il no all’altro è un si sacro a noi stessi che ci porta ad uscire dalla paura di essere giudicati o rifiutati.

Oramai lo avrai capito, amiamo per bisogno, per paura della solitudine ma non solo, per programmazione.

Come abbiamo visto amare i nostri genitori quello è il primo modo che abbiamo recepito di amare e lo abbiamo riproposto, perché depositato nel nostro inconscio.

Quell’inconscio che come un pilota automatico ci governa senza che ce ne accorgiamo.

Ma Amare non è un sentimento, è l’energia più potente che tutto crea e muove.

E’ già in noi, una sorgente infinita alla quale possiamo attingere in ogni istante e offrire al mondo.

Si hai capito bene offrire non chiedere.

Se sapessimo di avere un conto in banca infinito avremmo paura nel donare i nostri soldi? Prova a pensarci, io non credo.

Siamo più o meno costituiti da 50 trilioni di cellule che vibrano in quel campo e che per la legge di risonanza attirano non ciò che vogliamo ma SIAMO.

Allora sii ciò che vuoi ricevere

Vuoi amore? Riconosciti nell’amore che sei

Incondizionato libero empatico creativo unico.

L’amore non può coesistere con la paura perché l’amore ti riporta al tuo centro che è solitudine

Siamo soli nel viaggio di questa vita, ognuno sulla propria barca, destinati a lasciare andare tutto, incluso chi amiamo, tutto tranne l’essenza che siamo.

E allora a noi la forza di imparare ad amarci, riconoscendo che siamo già amore, niente altro che amore, anche nelle notti più buie.

Cristina Cogoi