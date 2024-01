Gorla – Via Stamira d’Ancona 40: il cantiere infinito sulla Martesana

Ormai potremmo inserirlo benissimo tra i cantieri “fantasma”, quelli giunti ad un punto e da anni completamente abbandonati per vari motivi, stiamo parlando del cantiere sito al bordo del canale Martesana in via Stamira d’Ancona 40 in quel di Gorla (quasi Turro), fermo dal 2021.

Il progetto venne avviato con le procedure nel 2014, con tanto di cartello affisso sul cancello della vecchia autorimessa. L’avvio del cantiere nel 2020, giunto nel maggio 2021 è stato fermato, lasciando 30 famiglie alle prese con mutui già avviati.

Il rendering del progetto

Riportiamo una lettera inviata il 30 marzo 2022 a Milano Today da parte di uno degli acquirenti:

Buongiorno Redazione Milano Today, perdonatemi il disturbo ma ho necessità di portare alla vostra attenzione una situazione davvero preoccupante. Io e mia moglie, come altre 30 famiglie, abbiamo acquistato un appartamento in via Stamira d’Ancona 40 Milano tramite Cooperativa Edificare soc. Coop. Arl. vincolato ad una convenzione con il Comune di Milano. Allo stato attuale la costruzione è solo uno scheletrato poiché l’attivita’ di costruzione è ferma da maggio 2021. Da oltre un anno stiamo producendo alla Banca Intesa Sanpaolo di via G.B. Pirelli 16 tutta la documentazione necessaria richiestaci per proseguire con l’erogazione del mutuo stipulato con loro, necessario per terminare i lavori della costruzione del condominio. Premesso che abbiamo già avuto un incontro in Comune con l’assessore Giancarlo Tancredi il quale ha espressamente indicato nella sua lettera che è interesse del Comune di Milano che i lavori riprendano quanto prima e che l’intervento sia completato trattandosi di edilizia residenziale sociale destinata a richiedenti con caratteristiche soggettive. Ma a quanto pare alla banca non interessa piu’, ieri stesso ha avuto un incontro con il cda della cooperativa e ha ribadito che non crede piu’ nel progetto e pertanto non vuole erogare i soldi necessari per far ripartire i lavori, ma vuole obbligare noi soci ad anticipare somme che la banca non ha erogato da oltre un anno, continuando però a chiederci interessi al 5%. Le preciso che ad oggi l’importo erogato dalla banca è in eguale misura rispetto all’importo versato come anticipo da noi acquirenti. La prego di prendere in considerazione la nostra situazione, siamo veramente disperati, abbiamo investito tutti i risparmi della ns vita in questo progetto, ci sono famiglie che hanno venduto casa e ora si ritrovano ad essere in affitto e con il rischio di perdere oltre 50 mila euro a famiglia. È inammissibile inoltre che un progetto così bello lungo la Martesana fallisca così miseramente per colpa di una banca. Siamo davvero disperati, tutte queste famiglie non possono finire per strada.

Nel frattempo il Comune sembra essersi attivato lo scorso inverno con una delibera per vedere di risolvere l’empasse:

Atto integrativo alla convenzione tra il Comune di Milano ed Edificare Soc. Coop. Edilizia a r.l., stipulata in data 13.11.2017 a rogito dott. Ernesto Vismara di Milano n. 57241 di Repertorio e n. 12989 di Raccolta, per regolamentare la realizzazione e gestione dell’intervento di edilizia residenziale sociale da destinare a servizio abitativo, nella forma della locazione con patto di futura vendita in esecuzione degli artt. 3, 4 e 8 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T. 2012, secondo quanto previsto dalla delibera C.C. n. 42/2010 e dalla Determinazione del Settore Pianificazione Urbanistica Generale n. 47 del 15.12.2014, sull’area sita in Milano, via Stamira d’Ancona n. 40.

Si tratta di una modalità che ha preso piede dopo la crisi del 2008, quando gli immobiliaristi avevano difficoltà a vendere perché le banche non erogavano più prestiti. In sostanza l’immobiliare si prende in carico il “rischio della banca”, facendo una specie di prevendita: all’inquilino viene consegnato l’appartamento e anziché pagare un mutuo, pagherà un affitto sino al riscatto del prezzo concordato, in pratica un vincolo come se fosse un mutuo, fino ad estinzione del debito.

Qui di seguito la situazione del sito nel 2012 e poi nel 2014.

2012 2014

Cantiere, avviato, come dicevamo, nel 2020 ma che, nel 2024 si presenta ancora come nel 2021.

Milano | Gorla – Via Stamira d’Ancona, 40 (angolo Via Luigi Bettinelli – Alzaia Martesana)>>> SENZA NOME

(residenziale) (nuova costruzione)

(PT + 5 piani + 1 interrato per autorimessa)

(30 appartamenti)

CARTELLO 2 (giugno 2020)

committente: (Edificare scarl – società cooperativa edilizia)

progettista (arch. Tiziano Menescardi – Sedriano, MI)***

DL: (ing. Paolo Cannella – Milano, MI)

coordinatore dei lavori: (Romeo Safety Italia srl)

impresa: (Vera Edilizia srl – Calcinate, BG)

CARTELLO 1 (settembre 2014) >> futura costruzione

—–

**** (grafia errata nel cartello)

STAMIRA D’ANCONA 40 – GOR1: D5

Referenze immagini: Roberto Arsuffi; duepiedisbagliati