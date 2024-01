Sinossi di oltre la memoria. Diario di un figlio

Il testo racconta della vicenda biografica di Giacomo Bertazzoni, medico di base di periferia del quartiere Corvetto, figlio di Egidio Bertazzoni, assassinato nel campo di concentramento austriaco di Hartheim il 24 agosto del 1944. L’autore Egidio Bertazzoni celebra la memoria del nonno, suo omonimo, morto tragicamente nel campo di concentramento di Hartheim e successivamente insignito dell’Ambrogino d’Oro,ricordato nelle lapidi sull’arco di Porta Romana e nella Loggia dei Mercanti e nella pietra d’inciampo di Via Mompiani 10. La rappresentazione appare incentrata sul tema della Memoria come Dea- Bifronte: se da un lato è indispensabile alla vita (noi siamo e saremo quel che siamo stati, quindi è fondamento del rapporto coi morti e della loro continuazione attraverso di noi nel futuro), dall’altro può essere una condanna mortale, un’ombra dalla quale è impossibile liberarsi. La memoria dunque, deve servire a riflettere su questo, se vogliamo guardare “oltre”, anche perché il ricordo presente ossessivo, non rielaborato rappresenta in fondo l’estrema vittoria degli aguzzini che in questo modo distruggono altre vite in loro nome. La rappresentazione racconta appunto di questo, attraverso la lettura di un diario – quasi – vero, quindi di un’esperienza personale, piccola, quotidiana ma forse per questo più vicina a noi , e cerca di offrire una via di speranza attraverso la lettura di testi che raccontano un’esperienza singolare e fino ad ora pochissimo conosciuta e imitata, quella della Commissione per la riconciliazione sudafricana del dopo apartheid.

