Campagna solidale a sostegno di senzatetto e famiglie povere

Nel corso dell’ultimo anno, la Fondazione Progetto Arca ha aiutato nel complesso 53.600 persone, in tutta Italia e in particolare a Milano e hinterland. Per le persone senza dimora ha creato dopo la pandemia una rete di Cucine mobili, ovvero speciali foodtruck itineranti a Milano e Varese (ma anche a Torino, Padova, Roma, Napoli e Bari) che distribuiscono pasti caldi tutte le sere in strada. Mette inoltre a disposizione équipe multidisciplinare all’interno di strutture di accoglienza per chi non ha una casa e desidera un riparo. Per le famiglie fragili in difficoltà, Progetto Arca offre un aiuto alimentare donando spese gratis attraverso i Market solidali aperti nell’ultimo anno: 4 a Milano e poi a Roma, Napoli, Bari, Ragusa. Alle persone e alle famiglie che vivono anche un disagio abitativo, offre percorsi di reinserimento all’interno di case in housing sociale; gli appartamenti sono 120, localizzati in particolare a Milano. È per proseguire in questo importante impegno che la fondazione ha lanciato una campagna a sostegno delle sue attività: è possibile per tutti partecipare con una donazione inviando un sms o chiamando da rete fissa il numero solidale 45584, fino al 4 febbraio. Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca: “Grazie ai nostri operatori, base solida di tutti i servizi che riusciamo a concretizzare e personalizzare per le persone fragili; ai nostri volontari, colonna portante di tante attività sia in strada sia all’interno dei centri di accoglienza; ai nostri donatori affezionati, che ci permettono di migliorare e potenziare il nostro sostegno. E grazie a chiunque vorrà offrire il suo aiuto a questa campagna per essere al fianco, insieme a noi ogni giorno, di chi ha meno”. I fondi raccolti dalla campagna solidale verranno destinati nello specifico all’acquisto di pasti e materie prime per le colazioni delle Cucine mobili, e di kit igienico-sanitari distribuiti dalle Unità di strada che affiancano i foodtruck, oltre al potenziamento del personale coinvolto nella gestione del servizio (coordinatore dei volontari, educatori, operatori sociali, personale infermieristico). E ancora ai centri di accoglienza, in particolare per le spese di gestione aumentate a causa del caro bollette, e ai due nuovi condomini sociali a Milano e Roma che necessitano di ristrutturazione per offrire adeguata e dignitosa accoglienza.

