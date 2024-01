Il governo schiera più militari per la sicurezza nelle città. A Milano, annuncia il ministro dell’interno Piantedosi parlando dell’operazione strade sicure, saranno in tutto 801, cioè 150 in più dell’anno scorso. In Italia saranno 1.400 i nuovi militari dell’esercito schierati a protezione e controllo del territorio, 800 destinati alle stazioni ferroviarie delle grandi città come Milano.

L’esercito presente a Milano era stato cacciato dal sindaco Pisapia, inorridito dalla presenza militare, a cui si era adeguato in continuità Sala, con i risultati che conosciamo.

Commenta De Corato «Il Ministro degli Interni Piantedosi ha annunciato che a breve ci saranno in città altre 800 Forze di Polizia che presidieranno le stazioni ferroviarie. Continua, quindi, il contrasto a delinquenza e malavita da parte del Viminale. Il nostro Governo, con il potenziamento della presenza delle Forze dell’ordine e dei militari nelle grandi città, soprattutto nel capoluogo lombardo, sta sopperendo alle mancanze di Sala e del Centrosinistra che da anni hanno trascurato completamente il tema della sicurezza, e i risultati (negativi) sono sotto gli occhi di tutti!”

Infatti da tempo i cittadini, comitati e associazioni auspicavano maggiori controlli con pattuglioni interforze al fine di contrastare la criminalità diffusa.

