La Segreteria Aziendale FIALS dell’ASST FBF-Sacco al P.O. BUZZI: dopo mobilitazione nuovi parcheggi per i dipendenti dell’Ospedale.

Operatori sanitari e dipendenti degli ospedali di Milano sono spesso costretti a turni ed orari non compatibili con l’uso dei mezzi pubblici.

L’utilizzo dei mezzi privati diventa, così, una necessità, che si scontra con la mancanza di parcheggi o il loro costo esasperato.

Per risolvere questa situazione, apparentemente banale ma di importanza per il personale del Comparto sempre più sotto pressione, si è attivato il Sindacato FIALS Milano Area Metropolitana organizzando, presso l’Ospedale Buzzi, una raccolta firme (ben oltre 500), al fine di far destinare un numero di posti auto del parcheggio Guaita (attualmente gestito da un fornitore esterno) ai dipendenti del nosocomio.

Lardinelli, Segretario Aziendale FIALS dell’ASST FBF-Sacco nonché Vice Segretario Generale FIALS Milano Area Metropolitana, annuncia, dopo la mobilitazione, un risultato: “La Direzione Generale si è resa disponibile a venirci incontro, prevedendo la possibilità di far parcheggiare i colleghi del P.O. Buzzi al costo di €1.00 al giorno presso il parcheggio Guaita. I posti che verranno messi a disposizione andranno ad aggiungersi ai 64 posti auto del parcheggio dipendenti di Via Marussig (parcheggio voluto ed ottenuto al tempo sempre da FIALS)”.

FIALS, il Sindacato più rappresentativo nella città di Milano, continua a dimostrare costantemente la sua attenzione ai problemi ed alle istanze del settore.