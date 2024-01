Il Financial Times: c’è un piano arabo per fermare la guerra

Un piano per formalizzare i rapporti Israele-Arabia Saudita e creare uno Stato palestinese

Gli Stati arabi starebbero lavorando a un’iniziativa per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza come parte di un piano più ampio che potrebbe offrire a Israele una normalizzazione delle relazioni se accettasse passi “irreversibili” verso la creazione di uno Stato palestinese. Secondo quanto si legge sul Financial Times, un alto funzionario arabo ha detto che sperano di presentare il piano – che potrebbe includere la proposta di formalizzazione dei legami tra l’Arabia Saudita e Israele – entro poche settimane, nel tentativo di porre fine alla guerra tra Israele e Hamas e prevenire lo scoppio di un conflitto più ampio in Medio Oriente. Funzionari arabi avrebbero discusso il piano con i governi statunitense ed europeo, che dovrebbero accettare di riconoscere formalmente uno Stato palestinese, o sostenere la piena adesione dei palestinesi all’Onu. “Il vero problema è che c’è bisogno di speranza per i palestinesi, non possono essere solo benefici economici o la rimozione dei simboli dell’occupazione”, ha detto la fonte citata dal quotidiano finanziario. Martedì il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha detto che Riad avrebbe “certamente” riconosciuto Israele come parte di un accordo politico più ampio. “Siamo d’accordo sul fatto che la pace regionale include la pace per Israele, ma ciò potrebbe avvenire solo attraverso la pace per i palestinesi, ottenuta attraverso uno Stato palestinese”, ha detto ad un panel al World Economic Forum di Davos.